В кинофестивале "Лiстапад-2019" примут участие 154 картины из 50 стран

В форуме принимают участие 154 картины из 50 стран, пройдет он под слоганом "К радости". Свои работы представят кинематографисты Беларуси и России. Среди работ российских авторов - фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек", отсылающий зрителей к творчеству Ф.М. Достоевского, лента "Керосин" Юсупа Разыкова. В рамках конкурсной программы будет представлена картина Валерии Гай Германики "Мысленный волк".
В течение фестивальной недели состоятся 232 сеанса на пяти площадках Минска. Каждый год кинофестиваль посещают около 20 000 зрителей.