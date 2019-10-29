В кинофестивале "Лiстапад-2019" примут участие 154 картины из 50 стран

В Минске 1 ноября открывается ХХYI международный кинофестиваль "Лiстапад-2019". В его программе игровые и документальные фильмы, ленты для юношеской и детской аудитории, конкурс национальных киношкол.

listapad.com

В форуме принимают участие 154 картины из 50 стран, пройдет он под слоганом "К радости". Свои работы представят кинематографисты Беларуси и России. Среди работ российских авторов - фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек", отсылающий зрителей к творчеству Ф.М. Достоевского, лента "Керосин" Юсупа Разыкова. В рамках конкурсной программы будет представлена картина Валерии Гай Германики "Мысленный волк". В течение фестивальной недели состоятся 232 сеанса на пяти площадках Минска. Каждый год кинофестиваль посещают около 20 000 зрителей. Иностранные гости за три дня посмотрели более ста российских фильмов

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