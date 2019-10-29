В Кремле назвали нормальным разговор лидеров России и Алжира

В Москве не видят повода для критики переговоров президента России и и.о. главы Алжира в Сочи на прошлой неделе.

Алжирский лидер Абделькадер Бенсалах сообщил Владимиру Путину, что ситуация в республике полностью под контролем, и вызвал у критиков упреки в том, что он якобы отчитывается перед президентом России. На брифинге у пресс-секретаря российского лидера журналисты поинтересовались, так ли это.

"Это абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч, - подчеркнул Дмитрий Песков. - Все знают, что в Алжире идет подготовка к выборам, очень много кандидатов".

"И, естественно, любой глава государства, который его возглавляет на постоянной или временной основе, заверяет собеседников, что у него в стране все нормально, предсказуемо и находится в зоне правового поля", - продолжил представитель Кремля.

"Это абсолютно нормальная практика, вряд ли здесь можно говорить о каких-то отчетах", - заключил Песков.