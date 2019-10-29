В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Речь шла о транзите "голубого топлива" после этого года. Позиция Москвы неизменна: в данном случае судебные претензии не должны фигурировать на повестке - только тогда можно достичь договоренностей.

На вопрос украинского журналиста, должны ли быть условия по транзиту обязательно увязаны с отказом Киева "от победы в стокгольмском арбитраже", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил: "Позиция России вчера была вся изложена. В том числе речь о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке, если мы говорим о достижении договоренностей".

Напомним, что стокгольмский арбитраж вынес решение, что "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов, но российская компания обжаловала это решение.