В Кремле пожелали успехов Конституционному комитету Сирии

В Москве надеются, что первое заседание Конституционного комитета Сирии в Женеве пройдет конструктивно и станет началом политического урегулирования.

На вопрос о том, реальны ли шансы в результате заседания Конституционного комитета добиться распределения власти Башара Асада и оппозиции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "На этот вопрос просто невозможно ответить. Он же только соберется первый раз".

"Безусловно, мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания и надеемся, что это будет хорошим началом реального процесса политического урегулирования", - добавил представитель Кремля.