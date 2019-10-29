В ЛНР подтвердили возобновление разведения сил и средств у Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель провозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

По его словам, в 13:03 по местному времени ВСУ запустили белую ракету в знак своей готовности, минуту спустя была выпущена ответная ракета со стороны ЛНР в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

"Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения", - написал Мирошник в Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости, ополченцы и силовики также запустили зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие начало отвода сил у Золотого.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств на данном участке. К Золотому прибыли представители Народной милиции ЛНР и СММ ОБСЕ. В ЛНР заявили о готовности к выводу войск от линии разграничения при условии зеркальных действий с украинской стороны.