В Минтруде разъяснили порядок назначения досрочной пенсии

Хотя в Пенсионном фонде России четко пояснили, что право на назначение досрочной пенсии можно получить лишь при невозможности трудоустройства. Логично, что невозможность найти работу еще необходимо доказать.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости",- пояснили "РГ" в ПФР. За более подробными разъяснениями "Российская газета" обратилась в Минтруд.

В ведомстве подготовили развернутый ответ. Прежде всего, человек, претендующий на досрочную пенсию, должен иметь страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Если же он трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать не¬обходимый для определенного вида работ стаж.

При этом работодатель, если он не может трудоустроить работника в связи с ликвидацией или сокращением персонала, не обязан хлопотать за назначение тому пенсии. Как уточнили в Минтруде, решение о выдаче безработному гражданину предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника Центра занятости населения, осуществляющего содействие в поиске подходящей работы.

Соответственно, сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости по месту жительства.

Но и на бирже труда есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Безработный не должен отказываться от поиска работы и рассматривать различные варианты, которые предлагает служба занятости. Необходимо встречаться с потенциальными работодателя-ми, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя пояснения, почему он не взял на работу. По крайней мере, от двух вариантов, которые предлагает служба занятости, точно нельзя отказываться.

Ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости. Не нарушать условия и сроки перерегистрации на бирже труда без уважительных причин. Но и самому безработному не стоит сидеть, сложа руки, а тоже искать новое место.

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