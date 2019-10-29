В Москве открылись XXII Елисаветинско-Сергиевские чтения

В Московском государственном лингвистическом университете прошла первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918", приуроченных к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны. Именно в дореволюционных стенах вуза, где изучают сейчас 37 языков мира, большинство его знают как ИнЯз имени Мориса Тореза, располагалось Московское коммерческое училище, входившее в состав ведомства учреждений императрицы Марии.

Чтения, организованные по инициативе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" под руководством Анны Громовой, собрали историков, архивистов, представителей государственной власти, сестер милосердия из разных регионов России и СНГ.

История гессенских принцесс хранит в себе многое для нашей европейской идентификации. Еще Петр Первый говорил, что не надо стесняться экспорта знаний - надо брать в Европе все передовое, что может сделать Россию сильнее.

- Мы начали первую сессию чтений с благодарственного молебна, - сказала Анна Громова, - в знак того, что гессенские принцессы были нашими соотечественницами, самозабвенно любили Россию, видя в этом залог ее развития. Если уроженки другой страны посвятили жизнь нашему Отечеству, то что мы можем сделать для него?

- Идеи добра и благотворительности в дефиците во всем мире, - сказал академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. - Это важно для гуманитарного воспитания молодежи ХХI века и консолидации нашего общества.

- У молодежи сегодня искаженное представление о святости и нравственности, - продолжил протоиерей Дмитрий Рощин. - В то время, когда все дозволено, когда можно физически менять внешний образ, за которым теряется Бог, мы можем дать миру образ человека с большой буквы.

Участники познакомились со структурой народного просвещения Российской империи в 1890-1914 годы, становления и развития всеобщего начального обучения, рассказали о роли педагогов как ретрансляторов в воспитании. Отношения детей с государем были трогательны - он был для них одновременно царем, отцом и товарищем. Ярким примером этому служили последние месяцы, проведенные в доме Ипатьева.

В царской династии было очень хорошее христианское и патриотическое воспитание, которым в наше время могут похвастаться не в каждой семье.

Участники поделилась новыми формами просвещения на примере подвига свмч. Великой Княгини Елисаветы Федоровны, которая основала Марфо-Мариинскую обитель и создала особый путь служения ближнему.

В рамках конференции открылась баннерная выставка Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" - "Гессенские принцессы в российской истории", которая уже была показана во Франкфурте-на-Майне.

Выставка посвящена жизни принцесс Гессен-Дармштадтского герцогского дома, оставивших славный след в российской истории. Их воспитание благотворно легло на русскую почву. Две из них - императрица Александра Федоровна и Великая княгиня Елизавета Федоровна прославлены Русской православной церковью в лике святых.

Гессенская династия Романовым не чужая. Первым немецкую принцессу сосватал сыну Петр Великий. Одна принцесса вышла замуж за будущего императора Павла I, другая принцесса - за Александра II.

Великого герцогства Гессен-Дармштадтского больше не существует. Но в нашей исторической памяти оно осталось потому, что дочь великого герцога вышла замуж за наследника российского престола цесаревича Николая. Ради брака с наследником российского престола она перешла в православие.

Ее сестра - Елисавета стала женой Великого Князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. 4 февраля 1905 года Великий Князь Сергий при подъезде к Кремлю был убит террористом. Княгиня не сломалась. Она отдала все что имела больным, раненым Первой мировой войны, пошла служить сестрой милосердия.Она пронесла это служение через всю жизнь и в Алапаевске в 1918 году большевики сбросили ее и ее родных в шахту.

С 31 октября 2019 года Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" проведет вторую сессию XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Германии, участники которых пройдут Императорским маршрутом на родине гессенских принцесс.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"