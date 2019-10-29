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29.10.2019 19:45
Рубрика: Экономика

Сила приложения

В пилотных регионах вышли из тени 250 тысяч самозанятых
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
За неполный год эксперимента в качестве самозанятых в России зарегистрировались уже более 250 тысяч граждан, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всероссийском налоговом форуме.

Налог на профессиональный доход с 1 января 2019 года могут платить самозанятые в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Он действует для граждан, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Вносить платежи они могут без всякой отчетности, просто зарегистрировавшись в приложении ФНС "Мой налог". Ставка налога - 4% от дохода, если самозанятый работает с другими гражданами, и 6%, если он оказывает услуги компаниям и ИП.

Фото: istockphoto.com
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

У самозанятых, которые указали вид деятельности в приложении, наиболее популярными категориями услуг являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

С 2020 года эксперимент планируют распространить еще на 13 регионов.

Это не единственный положительный пример применения современных технологий в налоговом администрировании. По словам Михаила Мишустина, их внедрение позволило практически отказаться от традиционных форм проверок и создать условия, когда уклонение от уплаты налогов становится невыгодным. "Все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска", - подчеркнул Мишустин.

Количество компаний с признаками фиктивности с 2016 года сократилось с 1,6 миллиона до 120,6 тысячи

Первым таким инструментом стала АСК-НДС - система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах страны. "Доля сомнительных операций по НДС с 8 процентов в 2016 году снизилась до 0,6 процента в первом полугодии 2019 года, а количество организаций с признаками фиктивности за это время сократилось с 1,6 миллиона до 120,6 тысячи", - сказал Мишустин.

На базе АСК НДС-2 совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) создана система документальной прослеживаемости импортных товаров. Он позволит освободить рынок от недобросовестных участников, пресечь занижение таможенной стоимости товаров, а также уменьшить количество проверок добросовестных компаний.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
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Налоговая служба целенаправленно работает над снижением административной нагрузки на бизнес. Так, срок камеральной проверки по НДС был сокращен с трех до двух месяцев, упростились требования к заявительному порядку его возмещения, развиваются процедуры бездокументарного подтверждения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость, уточнил глава ФНС.

Крупные компании активно присоединяются к налоговому мониторингу. Открывая свои информационные ресурсы и системы внутреннего контроля, они получают от налоговиков мотивированные мнения по применению налогового законодательства в разных ситуациях. В этом проекте участвуют 44 компании, 16 из них - с госучастием. В 2020 году их количество, по словам Мишустина, увеличится до 95, в том числе до 48 компаний с госучастием.

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