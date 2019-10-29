В плавании с хищниками самое страшное - финал

Предстоящее казалось полным безумием: мы готовились погрузиться с аквалангами под воду, кишащую акулами. Их спинные плавники - бежевые при свете дня - бороздили поверхность воды у самого борта нашей надувной лодки.

В какой-то момент акулы исчезли из поля зрения, и наш дайв-инструктор громко скомандовал "Go-go!.." Заход в воду кувырком назад был на сдутых жилетах - ни секунды лишней на поверхности, когда не видно, что творится у тебя под ногами. В первые мгновения под водой из-за стены мелких пузырей воздуха было ничего не разобрать. Когда пузыри рассеялись, прямо перед собой я увидел морду двухметровой акулы, которая шла на меня лоб в лоб. Импульсивно выставил вперед фотокамеру в боксе, нажал на спуск, щелкнул затвор, дружно сработали вспышки, акула уклонилась в сторону. Но за ней шла вторая, третья… Кадр, еще кадр. Когда же это кончится?

Мы находились в Индийском океане в нескольких километрах от берегов Южно-Африканской Республики, куда группа дайверов из России, Прибалтики и Белоруссии прибыла с туристической поездкой, организованной российским журналом "Предельная глубина". Хозяева местного дайв-центра Blue Ocean Dive Resort уверяли нас, что данные акулы (черноплавниковые) не опасны для человека. За шесть лет существования дайв-центра и почти ежедневные визиты к месту нашего погружения акула укусила человека якобы только раз, когда тот сам первый дотронулся до нее. Поэтому нам велено было руками рыб не трогать и вообще держать руки сложенными на груди - от греха подальше.

Итак, мы держались кучно. Особняком плавал лишь один из наших подводных инструкторов, вокруг которого, собственно, и кружил весь зубастый хоровод. Точнее даже - вокруг пластикового шара величиной с баскетбольный мяч, привязанного на глубине пяти метров к канату, которым буй на поверхности крепился ко дну. Шар тот был испещрен мелкими отверстиями, и инструктор его время от времени встряхивал - тогда акулий хоровод делался плотнее и оживленнее. Как нам потом объяснили, шар был начинен рыбьим фаршем, на запах которого сплывались хищницы. Если бы в воде оказались крупные куски рыбы, акулы могли бы впасть в состояние так называемого пищевого бешенства, когда они рвут зубами без разбору все, оказавшееся в пределах их досягаемости.

Людей под водой они, похоже, действительно не воспринимали ни как потенциальную пищу, ни как угрозу. Но все-таки в сознании рыб пища эта была, предположу, как-то связана с человеком. Во всяком случае, когда группа дайверов всплыла наверх, чтобы вернуться в лодку, большая часть акульей стаи последовала за нами. Вот тут-то страх перед морскими хищницами вернулся ко мне. Находящимся у зодиака дайверам требовалось, поясню, время, чтобы снять у себя с пояса груза на ремне, а затем и баллон с жилетом, чтобы передать их тем, кто уже находился в лодке. Делать все это, не видя с поверхности, что именно творится под водой, но при этом зная, кто там ходит в контактной близости, было страшно.

Рожденные свободными

Экскурсионная программа нашей поездки в ЮАР помимо погружений к акулам включала в себя визит в гигантский заповедник на просторах дикой саванны, где нашу группу в темное время суток в открытых джипах возили по местам обитания самых крупных зверей континента. Скептические ожидания некоторых членов группы (что ж я, зверей в зоопарке не видел?) быстро сменились бурным восторгом после первых же встреч с жирафами, носорогами, бегемотами, стадами зебр и антилоп. Однажды ранним утром мы встретили группу гепардов. Поджарые пятнистые кошки больше метра высотой подошли близко. Сознание того, что при желании они в один прыжок могут запрыгнуть на капот машины и… так далее, заставляло цепенеть от ужаса и восторга.

Однако со львами нам не везло. Найти их на просторах заповедника с территорией почти в полторы тысячи гектаров оказалось не так-то просто. И лишь на исходе вечерней поездки в последний день нашего пребывания в Umzolozolo нам явился сам царь зверей. Стояла уже ночь, и наш джип передвигался при свете фар. Вдруг водитель заглушил двигатель, вырубил фары и включил красный прожектор, который он направил на небольшую груду камней впереди у дороги. В следующее мгновение груда зашевелилась, и косматая львиная морда не спеша повернулась в сторону "понаехавших". За первым лёвой вспыхнули в темноте два огонька, которые, покачиваясь, приближались и оказались глазами второго льва. Хищники двинулись в нашу сторону. Умолкли затворы фотокамер, люди в машине перестали дышать, время остановилось.

Львы один за другим прошли под самым бортом джипа - при желании я мог бы опустить руку и коснуться их загривков.

За колючей проволокой

Наш тур в ЮАР занял ровно две недели и по стоимости оказался сопоставим с пляжным отдыхом той же длительности с включенными завтраками в хорошем 4-звездочнике Таиланда. Правда, перелет - в полтора раза дольше: сначала пять часов до Эмиратов и затем еще около десяти до Йоханнесбурга. Но зато разница во времени с Москвой - всего один час.

В сравнении с соседними странами региона ЮАР считается относительно безопасной страной. На поверку это достигается в том числе с помощью проволоки под током поверх металлических заборов вокруг большинства зданий в состоятельных районах Кейптауна, Йоханнесбурга и других городов. Здешние трущобы имеют угрожающий вид. После захода солнца светлокожее население старается на улицу не выходить, особенно по одному.

Везут из ЮАР в качестве сувениров зулусские маски, фигурки зверей, вино местного разлива. Выводить легендарные бриллианты отсюда можно только со специальными сертификатами, но цена их мало отличается от европейской. Акульи челюсти вывозить из страны запрещено, но зубы каракул, выпавшие во время их охоты, дайв-гиды во множестве находят на коралловом дне и раздаривают туристам-дайверам в качестве утешительного приза за подводные переживания. Ни у кого из нашей группы их на обратном пути на таможне не изъяли.