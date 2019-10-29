В Прикамье возбуждено дело по факту падения самолета

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи № 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту падения легкомоторного самолета "Сеssna 172".

Как пояснили в Следственном комитете, 26 октября легкомоторный самолет совершал полет по территории Пермского края и потерпел крушение в лесном массиве, в семи километрах отсела Аннинск. Пилот самолета в результате падения воздушного судна погиб. С места происшествия собраны образцы топлива, документы и спутниковый навигатор, находившиеся на борту самолета.

В настоящее время решается вопрос о прибытии комиссии Межгосударственного авиационного комитета для участия в дополнительном осмотре места происшествия, а также расследовании причин и обстоятельств авиапроисшествия.