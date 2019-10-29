В семи кинотеатрах Москвы бесплатно покажут фильмы Ролана Быкова

С 10 по 13 ноября жители и гости столицы смогут посетить показы фильмов Ролана Быкова, среди которых "Телеграмма", "Чучело", "Внимание, черепаха!". Акция приурочена к 90-летию со дня рождения любимого всеми режиссера, актера и сценариста.

Показы пройдут в кинотеатрах "Факел", "Полет", "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Искра" и "Спутник".

Откроет программу 10 ноября драма "Чучело" 1983 года (17:40, кинотеатр "Факел"). Драма рассказывает историю о шестикласснице, сумевшей выстоять в столкновении с подлостью и предательством. Кстати, все режиссерские работы Ролана Быкова будут показывать с 35-миллиметровой пленки.

Вход на сеансы свободный, без предварительной записи и регистрации.

Расписание показов:

10 ноября:

кинотеатр "Факел", 17:40 - "Чучело" (1983 год, 2 часа 7 минут, СССР).

12 ноября:

кинотеатр "Полет", 12:45 - "Чучело" (1983 год, 2 часа 7 минут, СССР);

кинотеатр "Сатурн", 16:30 - "Айболит-66" (1967 год, 1 час 39 минут, СССР);

кинотеатр "Тула", 17:00 - "Телеграмма" (1971 год, 1 час 35 минут, СССР);

кинотеатр "Вымпел", 13:00 - "Внимание, черепаха!" (1969 год, 1 час 26 минут, СССР).

13 ноября:

кинотеатр "Сатурн", 16:30 - "Чучело" (1983 год, 2 часа 7 минут, СССР);

кинотеатр "Искра", 16:10 - "Внимание, черепаха!" (1969 год, 1 час 26 минут, СССР).

кинотеатр "Спутник", 14:30 - "Айболит-66" (1967 год, 1 час 39 минут, СССР).