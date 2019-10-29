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29.10.2019 17:20
Рубрика: Власть

В Сирии рядом с колонной военной полиции РФ прогремел взрыв

Текст: Александр Степанов
На пограничном переходе "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом с колонной российской военной полиции сработало взрывное устройство, пострадавших нет. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости

Там уточнили, что 29 октября во время подготовки встречи российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия", расположенного на сирийско-турецкой границе, неподалеку от российских бронеавтомобилей подорвалось неустановленное безоболочное взрывное устройство. По словам представителя ЦПВС, пострадавших среди российских военнослужащих нет, вся техника исправна.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В итоге встреча военных полицейских с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки провести провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны.

Тем самым в Центре опровергли сообщения, появившиеся в социальных сетях и ряде СМИ о якобы обстреле колонны российской военной полиции неподалеку от пункта перехода "Дербисия", в результате которой пострадали несколько российских военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Турецко-сирийский конфликт Ситуация в Сирии
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