В Сирии рядом с колонной военной полиции РФ прогремел взрыв

Там уточнили, что 29 октября во время подготовки встречи российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия", расположенного на сирийско-турецкой границе, неподалеку от российских бронеавтомобилей подорвалось неустановленное безоболочное взрывное устройство. По словам представителя ЦПВС, пострадавших среди российских военнослужащих нет, вся техника исправна.
В итоге встреча военных полицейских с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки провести провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны.
Тем самым в Центре опровергли сообщения, появившиеся в социальных сетях и ряде СМИ о якобы обстреле колонны российской военной полиции неподалеку от пункта перехода "Дербисия", в результате которой пострадали несколько российских военнослужащих.
The moment of #Turkish shelling on #Russian military police patrol in #Darbasiyah, NE #Syria. pic.twitter.com/H8UnsoScw4— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) 29 октября 2019 г.