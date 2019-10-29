В Солнечной системе обнаружили новую планету

Астероид Гигея может считаться карликовой планетой. К такому выводу пришли астрофизики из Европейской Южной обсерватории после изучения нового изображения объекта из главного пояса астероидов.

Таким образом, к пяти официально признанным карликовым планетам Солнечной системы - Эрида, Макемаке, Хаумеа, Церера, Плутон - добавилась шестая. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Для признания карликовой планетой космическое тело должно соответствовать четырем требованиям: вращаться вокруг Солнца, не являться ничьим спутником, не иметь способности расчистить район своей орбиты от других объектов и обладать сферической формой, полученной под воздействием собственной гравитации. Гигея отвечала всем требованиям кроме формы - ученые не могли точно ее определить.

Сделать это позволили изображения, полученные с помощью приемника SPHERE на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope) в Чили.

- Мы смогли непосредственно определить форму Гигеи, которая оказалась примерно сферической. То есть, Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе, - заявил руководитель группы астрономов Пьер Вернацца (Pierre Vernazza) из Астрофизической лаборатории во французском Марселе.

Полный оборот новая планета совершает за 13,8 часа - это ровно половина от рассчитанного ранее периода. Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы. До этого момента это звание принадлежало Церере, диаметр которой в поперечнике составляет около 950 километров.

Ученые также установили, что на новой планете есть два кратера, непохожих на кратеры, характерные для этого семейства астероидов. Вероятнее всего, свою форму Гигея получила около 2 миллиардов лет назад в результате столкновения с космическим объектов диаметров от 75 до 150 километров.

По словам участника исследования докторанта Астрономического института при Карловом университете Павла Шевечека (Pavel Sevecek), столкновение таких крупных объектов в поясе астероидов за последние 3-4 миллиарда лет является уникальным явлением.