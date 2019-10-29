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29.10.2019 22:14
Рубрика: Власть

В Женеве готовятся к запуску сирийского Конституционного комитета

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву. Здесь пройдет министерская встреча в астанинском формате (Россия, Турция, Иран) в преддверии запуска сирийского конституционного комитета. Напомним, решение о его создании было согласовано на Сирийской конференции в Сочи в январе 2018 года.

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Накануне запуска, назначенного на 30 октября, Лавров проведет в Женеве переговоры с турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Конституционный комитет состоит из 150 человек. Туда входят по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Предполагается, что они будут принимать простым большинством проекты, касающиеся новой конституции Сирии. Сами проекты будут готовиться составом из 45 человек, по 15 человек от каждой группы.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт
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