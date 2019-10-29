В Женеве готовятся к запуску сирийского Конституционного комитета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву. Здесь пройдет министерская встреча в астанинском формате (Россия, Турция, Иран) в преддверии запуска сирийского конституционного комитета. Напомним, решение о его создании было согласовано на Сирийской конференции в Сочи в январе 2018 года.

Накануне запуска, назначенного на 30 октября, Лавров проведет в Женеве переговоры с турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Конституционный комитет состоит из 150 человек. Туда входят по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Предполагается, что они будут принимать простым большинством проекты, касающиеся новой конституции Сирии. Сами проекты будут готовиться составом из 45 человек, по 15 человек от каждой группы.