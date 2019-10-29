В женской Суперлиге только "Уралочка" идет без потерь

В чемпионате женской Суперлиги сыграно три тура. Со стопроцентным результатом единолично лидирует "Уралочка-НТМК" (Свердловская область), возглавляемая мэтром тренерского цеха 81-летним Николаем Карполем.

Уралочки победили белорусскую "Минчанку", "Сахалин", и главное - оказались сильнее действующего чемпиона столичного "Динамо", выиграв у "бело-голубых" в Москве со счетом 3:1. Ключевые фигуры в нынешней команде - волейболистки национальной сборной доигровщик Ксения Парубец, связующая Татьяна Романова, либеро Дарья Пилипенко. Кстати, Парубец захватила лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Напомним, что в предолимпийский сезон регулярный сезон сделан скоротечным, каждая команда проведет всего-то по 16 матчей, поэтому цена каждой игры очень высока. Потерпевшие на старте два поражения "бело-голубые" из столицы потихоньку начинают наверстывать упущенное. В третьем туре москвички разгромили у себя дома "Динамо-Метар" из Челябинска - 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).

Ведущие игроки, которые привлекаются в ряды главной команды страны, сейчас невольно находятся в ожидании ноябрьского исполкома Всероссийской федерации волейбола, где будет рассматриваться вопрос о назначении наставника сборной. После провала на ряде официальных турниров и отставки Вадима Панкова временно исполняющим обязанности рулевого стал итальянец Сержио Бузато, буквально вырванный из штаба мужской сборной. С ним девушки добились "бронзы" на Кубке мира в Японии. Сейчас интрига в том, получит ли продолжение история с Бузато или же исполком назначит кого-то из наших специалистов именно волейбола женского.

Ксения Парубец захватила лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата

Панков, получив возможность снова полностью сосредоточиться на клубных делах, одержал со своей командой "Заречье-Одинцово" уже две победы. Отметим достижение Виктории Руссу во встрече с красноярским "Енисеем" (3:0). За три партии 20-летняя диагональная нападающая наколотила 27 очков. Гроссмейстерский показатель!

Уже в ноябре три наших клуба начнут выступление в Лиге чемпионов. Соперниками калининградского "Локомотива" в четверке В будут "Вакифбанк" (Турция), "Скандиччи" (Италия) и "Нова Браник" (Словения). А вот "Уралочка" и московское "Динамо" попали в одну группу Е, где компанию им составили "Канн" (Франция) и болгарская "Марица". В четвертьфинал выйдут победители всех пяти групп плюс три команды со вторых мест по лучшим дополнительным показателям.