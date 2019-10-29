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29.10.2019 12:14
Рубрика: Происшествия

Вербовщик в террористы получил 12 лет строгого режима

Текст: Владимир Полетаев

Военный суд приговорил Зурибека Рахматшоева к 12 годам лишения свободы за активную деятельность по вербовке лиц для участия в деятельности международной террористической организация ИГИЛ (запрещена в России по решению ВС).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. По данным следствия, осужденный осуществлял вербовку и призывал выезжать за пределы страны для участия в боевых действиях в Сирии. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По сообщению пресс-службы УФСБ РФ по Москве и Московской области, следствие установило, что Рахматшоев проводил вербовку на территории столичного региона. В основном с гастарбайтерами из республик Средней Азии. В ходе бесед он показывал пропагандирующие ролики для вступления в ряды запрещенной организации. Он неоднократно заявлял, что сам готов в любое время выехать в Сирию для обучения там рукопашному бою сторонников террористических групп.

Приговор Рахматшоеву вынесен на основании части 1 статьи 205.1 и статьи 205.5 УК РФ. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных за содействие и организацию деятельности террористической организации.

Осужденный вербовщик был арестован вместе с другими исламистами в Москве в марте прошлого года. Спецслужбы выяснили, что он вместе с другими сторонниками радикальных идей переправляли боевиков в Сирию и Ирак. Изначально были задержаны 60 человек, но в СИЗО из них попали только трое. О дальнейшей судьбе задержанных и арестованных из-за секретности материалов дела ничего не сообщается.

Происшествия Правосудие Суд Лица террора
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