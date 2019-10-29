Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились с президентом Кубы

Во вторник президенты России и Кубы провели переговоры в Ново-Огарево. Владимир Путин принял приглашение посетить Кубу, а Мигель Диас-Канель Бермудес - приехать в Москву на юбилей Победы.

"В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике", - подчеркнул российский лидер, поздравив гостя с избранием на пост президента. В прошлом году наметился рост товарооборота сразу на 33 процента, сказал он. "Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы, но вам это в целом удается", - оценил Путин и заверил, что в Москве рады дальнейшему укреплению кубинской государственности.

"Этот визит имеет для нас очень большое значение", - заявил кубинский президент, подчеркнув, что первой заграничной поездкой в европейский регион после избрания для него стала именно поездка в Россию. "Это знак того, какой приоритет, какие отношения нас связывают с Россией", - пояснил он.

"Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможным", - сказал президент Кубы. "Спасибо вам большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь", - ответил Путин.

Кубинский лидер передал самые теплые приветствия от первого секретаря ЦК Компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро, и российский президент также попросил передать товарищу Кастро наилучшие пожелания.

Еще президент Кубы подчеркнул значение "интересного и позитивного" визита российского премьер-министра в октябре. Особенно важно, что он состоялся "в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы", считает он. Это демонстрирует всему миру, что позиции России и Кубы неизменны под угрозами США, заявил Мигель Диас-Канель Бермудес. Кроме того, в рамках визита появились свежие идеи о новых областях и проектах, где можно сотрудничать.

"Мы очень пристально следим за растущей ролью, которую играет Россия, чтобы сломить превосходство, которое старается установить США, - заявил президент Кубы. - Также следим за прогрессом России".

Кубинский лидер подтвердил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, назвав эту дату праздником всего мира.

"Открываются новые области в сфере сотрудничества. Часть нашего визита мы посвятили получению информации по этим вопросам, именно с этой целью посетили Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге, - рассказал Мигель Диас-Канель Бермудес. - И наш министр энергетики посетил Ленинградскую атомную электростанцию. У нас есть идеи, предложения, которые будем совместно прорабатывать".

Вчера же с Диас-Канелем встретился Дмитрий Медведев. С последней их встречи не прошло и месяца: в начале октября глава российского правительства находился на Кубе с официальным визитом. Однако кое-что за это время изменилось. Если раньше Мигель Диас-Канель возглавлял Остров свободы в статусе председателя Госсовета и Совета министров, то теперь он приехал в Москву уже президентом своей страны. Это произошло после вступления в силу новой кубинской конституции и избрания главы государства высшим законодательным органом - Национальной ассамблей народной власти.

"Мы смогли обсудить очень много важных вопросов и даже сформулировать ряд новых идей, которые, надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита нам удастся развить и продвинуть", - высказал Медведев ожидания.

"Я думаю, что ваш визит имел особое значение, потому что в его рамках мы не только оценили результаты совместных программ для нашего социального и экономического развития до 2030 года, но вы предложили группу новых идей и направлений работы, которые можно будет реализовать", - подчеркнул в свою очередь президент Кубы.

Тем временем

Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим. Президент согласился подписать указ о праздновании 270-летия вуза (будет отмечаться в 2025 году). "Мы готовимся к этому юбилею, хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал ректор. Юбилейные мероприятия начнут проводить с 2024 года. "Хорошо", - поддержал Путин.

Кроме того, Виктор Садовничий преподнес подарок ко Дню народного единства - факсимиле пьесы-гимна Минину и Пожарскому, которая была написана для императора Александра I в XIX веке на немецком языке. "Эта книга мне напоминает и то, что вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", - подчеркнул ректор.