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29.10.2019 12:40
Рубрика: Власть

Володин: Примаков считал Путина преимуществом России

Текст: Галина Мисливская
В день 90-летия российского политика, дипломата, ученого Евгения Примакова в здании Госдумы, где он был депутатом III созыва и главой фракции "Отечество - вся Россия", открылась юбилейная выставка.

"Посмотрите, сегодня Евгений Максимович собрал в этом зале и левых, и правых, и консерваторов, и либералов. По-другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он - патриот, человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной", - сказал на церемонии открытия спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сегодня Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет

Он напомнил, что годы политической карьеры Примакова приходятся на самый тяжелый период в новейшей истории страны, и на всех постах - директора СВР, министра иностранных дел, главы правительства, лидера думской фракции, главы ТПП - он принимал важнейшие решения, направленные на укрепление авторитета России в мире и благосостояния граждан. "Чем дальше мы будем с вами уходить по истечении лет, тем больше увидим того, что нам откроется, - его правильный путь, может быть, даже единственно верный, который он заложил в тот непростой период времени", - считает спикер Госдумы. Одно из таких направлений - ставка на многополярный мир, которую сделал Примаков в бытность главой МИДа и премьер-министром.

"Это человек, который до конца своей жизни подчеркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло. Он видел будущее нашей страны с Путиным, и он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту - каждому на своем посту, на своем участке, потому что в Путине он видел спасение России и развитие России", - заявил председатель ГД.

По его словам, Евгений Примаков считал Владимира Путина "преимуществом нашей страны". "Хочу подчеркнуть: не нефть, не газ, не геополитическое положение. Он считал и всегда подчеркивал, что наше преимущество - это президент Путин", - отметил спикер. "Он говорил, что Путин любит страну, он будет делать все, чтобы страна была сильнее, была богаче. С этим он ушел", - добавил он.

Фото: Эдуард Песов / ТАСС
Что ценил, с кем дружил и чего не выносил Евгений Примаков

Юбилей Евгения Примакова - "в том числе возможность вспомнить, вспомнить о гражданине, о великом сыне нашей страны, который себя посвятил служению, служению Отечеству", заключил Вячеслав Володин.

Открывшаяся в здании Госдумы выставка называется "Путь созидателя". Экспозиция организована Госдумой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России. Она рассказывает о многогранной личности Евгения Примакова, его роли в политической жизни Советского Союза, России и мира.

На выставке представлены личные вещи Примакова, документы и фотографии. Один из центральных экспонатов - портфель, который был с ним 24 марта 1999 года во время знаменитого "разворота над Атлантикой". Отдельный раздел выставки посвящен фотоработам самого Примакова на Ближнем Востоке.

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