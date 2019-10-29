Врачи объяснили, как легко снизить риск инсульта

Представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф рассказала СМИ, что для предотвращения опасного состояния следует регулярно следить за артериальным давлением.

- Самый главный контролируемый фактор риска инсульта - это высокое давление, - отметила Шаттлуорф.

Кроме того, для снижения риска инсульта зарубежные медики рекомендуют разнообразно питаться, не злоупотребляя какой-то конкретной едой, регулярно и в умеренных количествах заниматься спортом (150 минут аэробных упражнений в неделю), отказаться от вредных привычек.

Стоит ограничить количество соли (норма - не более шести граммов в день) в рационе и жареной пищи, передает РИА Новости.