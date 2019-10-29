Новости

Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя 09:27
Lada Kalina поехала на водороде 09:15
Малкин не увидел проблем в наличии американского паспорта 09:13
Полиция Владивостока начала поиск не пропустившего "скорую" водителя 09:10
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года 09:08
Семьи шести погибших при прорыве красноярской дамбы получили выплаты 09:07
В Кузбассе годовалая девочка умерла от отравления таблетками 09:04
Убитого сослуживцем в Забайкалье срочника похоронят в Оренбуржье 09:02
В Уфе завели дело по факту исчезновения мужчины с двумя детьми 08:55
Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях 08:55
Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией 08:55
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Барнаул 08:55
Видео: нарушительница бежала с места аварии, не щадя своей машины 08:50
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург 08:47
В Приморье нашли кости неизвестной науке древней летяги 08:30
Врачи объяснили, как легко снизить риск инсульта 07:53
Количество моногородов в России может сократиться вдвое 07:30
Саудовский принц поздравил Трампа с уничтожением главаря ДАИШ 07:12
В Приамурье подсчитали ущерб от паводка 07:08
В Якутске женщина с четырьмя детьми собирала еду в мусорных баках 07:02
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение 06:53
Япония выступила против военных учений США на юге страны 06:50
Трамп опубликовал фотографию искавшей главаря ДАИШ собаки 06:35
Ученые открыли новое полезное свойство кофе 06:10
Не менее 30 человек пострадали в результате столкновений в Боливии 06:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 07:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи объяснили, как легко снизить риск инсульта

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф рассказала СМИ, что для предотвращения опасного состояния следует регулярно следить за артериальным давлением.

Фото: iStock
Ученые открыли новое полезное свойство кофе

- Самый главный контролируемый фактор риска инсульта - это высокое давление, - отметила Шаттлуорф.

Кроме того, для снижения риска инсульта зарубежные медики рекомендуют разнообразно питаться, не злоупотребляя какой-то конкретной едой, регулярно и в умеренных количествах заниматься спортом (150 минут аэробных упражнений в неделю), отказаться от вредных привычек.

Стоит ограничить количество соли (норма - не более шести граммов в день) в рационе и жареной пищи, передает РИА Новости.

Общество Здоровье Все о работе мозга
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
В Солнечной системе обнаружили новую планету