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Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой

Новости
    29.10.2019, 16:07
Текст:   Олег Усков

Официальный трейлер киноверсии того самого юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля, предназначенного для тех поклонников, что не смогли посетить живое шоу Примадонны, появился на YouTube-канале Central Partnership.

Фото: youtube.com/ MFaithfullVEVO
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Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны. Где и когда именно - певица не сообщала.

Теперь же стало известно, что премьера фильма - уже 31-го октября. После чего на странице OK.RU/CENTPART можно будет узнавать о днях его показов в городах России.

Ну а что там ждет зрителя - ярко видно и понятно даже из минутного ролика - просто наслаждайтесь. Это несложно. Гуляй, как говорится, шальная императрица.

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