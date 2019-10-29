WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

Всемирное антидопинговое агентство получило от Минспорта РФ и РУСАДА дополнительные ответы на вопросы, возникшие при изучении базы данных московской лаборатории.

Как сообщает ТАСС, департамент по расследованиям WADA, а также независимые эксперты, внимательно изучают полученную информацию. После этого они представят доклад о том, соответствует ли деятельность РУСАДА требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Сообщается, что из-за большого объема материалов пока невозможно назвать точную дату окончания расследования. Ожидается, что отчет поступит в комитет по соответствию в конце ноября.

"В этом случае исполком под председательством президента Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберется как можно скорее для обсуждения рекомендации", - говорится в сообщении WADA.

Ранее заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что исполком Всемирного антидопингового агентства 4 ноября в Польше рассмотрит российский вопрос, даже если необходимые рекомендации от соответствующего комитета не поступят. Но, по словам Пахноцкой, никаких решений принято не будет.

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения. Российской стороне предоставили три недели для ответов на вопросы, которые были предоставлены 8 октября.