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29.10.2019 18:27
Рубрика: Власть

Тюрьма снизит вес

Заключенным запретят передачи тяжелее двадцати килограммов
Текст: Владислав Куликов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий вес посылок и передач для заключенных двадцатью килограммами. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Как пояснил "РГ" исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, максимальный вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми правилами. А вес одной передачи для заключенного не должен превышать установленный вес одной посылки, так как в Уголовно-исполнительном кодексе есть отсылка на почтовые правила. "Передачи в отличие от посылок родные и близкие лично доставляют в колонии, - уточняет Станислав Александров. - Естественно, передачи передают не из рук в руки, а через бюро приема в колонии".

Фото: Михеев Сергей/РГ
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Долгое время почта не работала с посылками тяжелее двадцати килограммов. Так что и в тюрьмах этот вес давно стали считать стандартным. Однако несколько лет назад почтовые правила изменились, и возник казус.

"Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок - до 50 килограммов. Соответственно, на такую максимальную тяжесть могли ориентироваться и родственники заключенных, отправляющие посылки или готовящие передачи.

При этом в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных минюстом, осталось старое ограничение - 20 кг. Но закон, в данном случае Уголовно-исполнительный кодекс, выше ведомственной инструкции. Поэтому на местах стали возникать споры: родственники осужденных приносили передачи в два-три пуда, а их не принимали как слишком тяжелые. К делу даже подключились правозащитники, просившие тюремное ведомство дать указание начальникам колоний брать передачи с повышенным лимитом тяжести.

Однако теперь правительство предлагает окончательно снять все вопросы: конкретный вес посылок и передач будет прописан в Уголовно-исполнительном кодексе.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По мнению правительственных экспертов, повышать весовую планку для тюремных посылок нет возможности: если родственник вышлет осужденному посылку весом в 50 кг, не факт, что почта сможет ее доставить.

"Прием и выдача посылок весом от 20 до 50 кг производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи, - рассказывает Станислав Александров. - Однако далеко не все колонии находятся рядом с такими специальными отделениями, что ставит осужденных в неравное положение. У отбывающих наказание в одних колониях есть возможность принимать тяжеловесные посылки, у осужденных в других колониях - нет".

Так что получились бы неравные условия. Кроме того, как уточняет Станислав Александров, согласно правилам, утвержденным минюстом, общий вес вещей и продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, не должен превышать 36 килограммов. Все, что не умещается в "ручную кладь" заключенного, либо сдается на склад, либо уничтожается.

Количество посылок и передач, которые может принять осужденный, зависит от режима, в котором он отбывает срок.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Законодательная власть Госдума Уголовное законодательство
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