"Золотая маска" собрала аншлаги в Таллине и Риге

Последний спектакль нынешнего фестивального сезона "Золотая маска" 30 октября представит в Эстонии. Буквально накануне завершилась программа и в Латвии. Почти две недели зрителей стран-соседок знакомили с яркими постановками российских театров. "РГ" побывала на совершенно разных спектаклях. Как воспринимала их балтийская публика? Что совершенно точно: и кровавый триллер, и стилизованный советский пафос зрители прочувствовали одинаково тонко.

Таня (Таисия Вилкова) работает на рынке в рыбном ларьке. Мама у нее умерла, отец прикован к кровати, ухажер мотает срок, а ей хочется простого человеческого счастья и, конечно, любви. Только вот понимает она ее по-своему: влюбившись в преподавателя философии, сразу ему звонит, приглашает в театр, а дальнейшие отношения превращает для избранника в ад с шантажом и угрозами.

За 15 лет на 160 спектаклях "Золотой маски" в Эстонии побывало больше 80 тысяч зрителей

Преподавателю философии - Сергею Романовичу (Назар Сафонов) - Таня при этом не симпатична. Для него эта связь - результат внутреннего кризиса: кругом сплошная серость, денег нет, работа удовольствия не приносит. Философ мечтает уехать за границу, делится этой идеей со своим куда более успешным "другом" (именно так, в кавычках), который, услышав звонок от ученицы, предлагает спор: затащишь гопницу в постель - будут тебе и деньги, и самый последний макбук, нет - то же самое с тебя. Сергей поначалу мнется - он все-таки человек порядочный, но слабость берет верх. В какую "мясорубку" угодил, он поймет чуть позже.

Спектакль московского Театра имени Пушкина, поставленный Сергеем Серзиным по пьесе молодого белорусского драматурга Андрея Иванова, называется "С_училища". "Я - с училища! Ну, с колледжа торгового на Толбухина", - объясняет Таня в первом телефонном разговоре Сергею Романовичу. В этой игре слов нетрудно расслышать грубый подтекст: жаргонное название неистовой женской природы героини, которая только и делает, что портит всем жизнь. Хотя присмотрись внимательнее: никто из героев здесь не лучше, чем она.

В таллинском зале Vaba Lava постановку показали дважды. Вообще, Эстония - пионер международных проектов "Золотой маски". Первый фестиваль был организован здесь в 2005 году, нынешний - уже 15-й.

- Сегодня "Золотая маска" признана у нас самым важным театральным событием, и это невероятно, - рассказывает Светлана Янчек, руководитель "Золотой маски" в Эстонии. - Сам по себе Таллин - город непрекращающихся фестивалей, так что получить статус самого авторитетного среди всего этого многообразия, да еще и при непростом отношении Эстонии к России, - феномен.

За эти годы в Эстонии на 160 спектаклях побывало больше 80 тысяч зрителей. Фестиваль в Латвии младше всего на год, так что и он считается международным проектом-старожилом. Среди самых ожидаемых событий здесь была "Слава" Константина Богомолова - спектакль по одноименной пьесе Виктора Гусева, написанной в 1935 году. В Риге артисты петербургского БДТ имени Товстоногова, перед тем как выйти на сцену театра Dailes, по традиции высадили в парке дерево.

- Для меня "Слава" - это в первую очередь наша история, - говорит народная артистка России Нина Усатова. - Мне самой удивительно, что спектакль выстрелил, его смотрят молодые ребята и бабушки. Хотя поначалу мы думали: мало того, что в стихах, так еще и с точки зрения сегодняшнего дня настолько наивно... Мне кажется, дело в том, что мы продолжаем играть своих персонажей именно так, как их выписал автор.

Нина Усатова играет маму, у которой несколько взрослых сыновей, но ей никак не удается собрать их за одним столом, даже в день своих именин.

В отличие от неуютного "С_училища" впечатление от "Славы" остается - неожиданно очень теплое. То ли от веточки сирени в руках Маяка (Анатолий Петров), мечтающего отправиться на смертельное задание. То ли от семейного застолья после возвращения с задания коллеги Маяка - Мотылькова (Валерий Дегтярь). Почему на опасную геологическую операцию отправили не Маяка (слишком горяч и безрассуден, слишком хочет подвигов) - а его друга? Кто хочет самурайски жертвовать собой, тот проиграет. Выиграет тот, кто боится смерти и знает цену жизни.

И все же пьеса сталинских времен, поставленная слово в слово, ставит нынешнего зрителя в тупик - они это серьезно? Вглядываешься в лица актеров, вслушиваешься в интонации - никакой иронии и стеба. Пионеры со слезами на глазах несут цветы полуживому герою. Врач отдает ему для переливания свою кровь. Семью Мотылькова торжественно приглашают в Кремль... В зале до последнего обсуждали - в чем же подвох? Или нет его вовсе? А если нет - то что мы должны понять из жизни 80-летней давности?

Кстати, в БДТ с 1936 по 1939 годы "Слава" была показана 209 раз - абсолютный рекорд! Спустя десятилетия спектакль опять волнует. В зале среди зрителей, между прочим, незаметно сидела мировая знаменитость - танцовщик Михаил Барышников. Тоже с интересом следил за премьерой петербургского театра - и исчез так же быстро, как появился.