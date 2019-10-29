Звезда "Богемской рапсодии" может сыграть Марианну Фэйтфул

35-летняя английская актриса Люси Бойнтон, отметившаяся главной женской ролью в "Богемской рапсодии", может переместиться в другой немаловажный и с большим интересом ожидаемый музыкальный байопик - в ленту о Марианне Фэйтфул. На главную же роль. Об этом сообщает RTE.

С подробностями пока не густо - информация исходит от инсайдера, рассказавшего, что проект пока на стадии переговоров. Если стороны ударят по рукам, Люси может выступить и сопроюсером картины.

Старт съемок намечен на будущее лето.

Фэйтфул - британская певица и актриса, огромная звезда шестидесятых и одно время - муза Мика Джаггера. Девушку заприметил в 64-м менеджер Rolling Stones Эндрю Луг Олдем, после чего "роллинги" написали для нее As Tears Go B.

В дальнейшей биографии Марианны есть где порезвиться сценаристам - роман с Миком, к которому она ушла от мужа, проблемы с тяжелыми веществами, потеря опеки над сыном, несколько попыток самоубийства, череда браков и так далее. И титул одной из икон рок-н-ролла, само собой.

Сейчас Фэйтфул, разменявшая восьмой десяток, живет в Париже и продолжает заниматься творчеством.

Ранее сообщалось, что на "Рапсодии" Бойнтон закрутила роман с Рами Малеком, исполнителем роли Меркьюри.