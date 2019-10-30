30 октября - день памяти жертв политических репрессий. В Москве его символами стали Соловецкий камень и общенациональный мемориал "Стена скорби". "Знать… Не забыть… Осудить… Простить!" - эти слова Натальи Солженицыной, высеченные на камне мемориала, не только завет живущим, но и послание в вечность - тем, кто придет после нас. Чтобы не разорвалась связь времен. Чтобы помнили…

Нельзя забывать: за период с 1921 по 1953 год репрессиям были подвергнуты миллионы человек, сотни тысяч были расстреляны. Во имя их памяти мы обязаны помнить: права и свободы человека священны, а непревращение политических процессов в стране в преступление должно гарантироваться самим государством и находиться под постоянным и бдительным контролем гражданского общества.

В противном случае общество приходит к положению, которое в повести, рассказывающей о тех временах, точно описал гениальный Фазиль Искандер: "Есть нечто сильнее нас, и это закон. Сейчас же миллионы людей, не верят ни в какой закон, они верят в ближайшего начальника".

Это притом, что Конституция 1936 года была одной из самых прогрессивных и демократичных в мире. Она гарантировала и неприкосновенность личности, жилища, и охрану тайны переписки, и то, что аресты, обыски, выемки корреспонденции могли производиться лишь с санкции прокурора или по решению суда.

Однако в жизни эти нормы остались декларативными. На практике внесудебные решения об уголовных наказаниях, как правило, принимали так называемые "особые тройки".

Только в 1937-38 годах было осуждено 1 575 259 человек и 681 692 расстреляно. Общая численность десяти внесудебно выселенных в 1939-44 годах народов составила 2 млн 581 тысячу человек.

После 1953 года стало очевидно, что система, построенная на незаконных решениях, становится тормозом для развития государства и общества.

27 марта 1953 года указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена первая амнистия. По ней лагеря покинули около шести тысяч беременных женщин, пять тысяч несовершеннолетних, более сорока тысяч мужчин старше 55 лет, около сорока тысяч заключенных, страдающих тяжелыми недугами. Кроме того, было прекращено около 400 тысяч уголовных дел.

Только в 1937-38 годах было осуждено 1 575 259 человек и 681 692 расстреляно

После знаменитого доклада Хрущева на ХХ съезде партии начался процесс реабилитации жертв репрессий. В 1950-1960-х годах были реабилитированы более 500 тысяч человек. Однако в середине 60-х годов процесс практически заморозился.

Возобновлен он был только после подписания Указа Президента СССР от 13 августа 1990 года "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов", а реализован в полной мере после принятия закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года. Закон стал актом восстановления справедливости по отношению к сотням тысяч людей. Он обязывал полностью восстановить их в гражданских правах, устранить другие последствия произвола и обеспечить компенсации материального ущерба.

Значение этого закона для гражданского общества трудно переоценить: ведь едва ли не впервые в истории, государство признало свою вину перед сотнями тысяч граждан и их потомков.

Для его выполнения в Генеральной прокуратуре РФ и Министерстве внутренних дел РФ были созданы специальные подразделения по реабилитации жертв политических репрессий. Ими было пересмотрено свыше 600 тысяч уголовных дел в отношении почти 850 000 граждан. В ходе их рассмотрения было восстановлено доброе имя 565 тысяч людей. Пострадавшими от политических репрессий были признаны 399 000 человек, реабилитированы 9787 "детей врагов народа".

Важно и то, что государство предприняло целый комплекс восстановительных социальных мер в отношении жертв репрессий. Конечно, невозможно залечить душевные раны, но можно хотя бы немного облегчить жизнь тем, чья молодость была искалечена. Согласно закону сегодня все признанные жертвами политических репрессий имеют право на ежемесячную денежную выплату, компенсацию оплаты услуг ЖКХ на 50 процентов для всей семьи, бесплатный проезд в муниципальном транспорте, оплату услуг телефонной связи в размере 50 процентов, льготы на медицинское обслуживание, безвозмездное получение лекарственных препаратов, безвозмездный проезд в железнодорожном транспорте дальнего следования и обратно один раз в год, а также еще ряд льгот.

Восстановление же прав внесудебно выселенных народов началось с Закона "О реабилитации репрессированных народов", принятого 26 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР.

В дальнейшем в развитие закона "О реабилитации репрессированных народов" был принят ряд законодательных актов: постановление Верховного Совета РФ от 16 июля 1992 года "О реабилитации казачества"; постановление Верховного Совета РФ от 1 апреля 1993 года "О реабилитации российских корейцев"; постановление Правительства РФ от 24 января 1992 года "О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР"; постановление Верховного Совета РФ от 29 июня 1993 года "О реабилитации российских финнов" и Указ президента РФ от 21 апреля 2014 года "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Наконец, после долгих лет изгнания люди смогли вернуться на землю предков.

В 1950-1960-х годах были реабилитированы более 500 тысяч человек

Очень важно помнить все эти шаги и решения. Опасно забывать, то, что ушедший XX век был для нашего Отечества не только столетием великих побед, но и эпохой страшных трагедий. Две революции 1917 года, последовавшая за ними Гражданская война 1918-1922 годов и политические репрессии 1920-1950-х годов принесли немало страданий нашему народу. И хотя мы живем уже в совсем другом обществе, нам, гражданам современной России, необходимо помнить о страшных страницах нашей истории.

В эти дни у Соловецкого камня и "Стены скорби" мы вспомним тех, кто стали жертвами беззакония. Всех, кому за давностью лет мы помочь не в силах, но помнить обязаны. Обязаны - во имя погибших, во имя живущих, во имя грядущих поколений.

Эта память - постоянный экзамен на нравственность и зрелость нашего гражданского общества. Ведь тот, кто не помнит своего прошлого, может быть осужден Историей на то, чтобы пережить его вновь.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"