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30.10.2019 11:33
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

8 ноября - круглый стол "Актуальность разработки федеральной программы по редким болезням"

8 ноября (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Актуальность разработки федеральной программы по редким болезням: позиция субъектов РФ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

•достижения в организации медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в РФ на федеральном и региональном уровнях;

•организационные и финансовые сложности на региональном уровне;

•актуальность разработки федеральной программы по редким болезням: позиции участников круглого стола.

К участию в данном мероприятии приглашены представители исполнительных органов в сфере охраны здоровья, депутаты законодательных собраний Владимирской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Ярославской областей, Ставропольского края, а также руководитель и члены Экспертного совета Комитета ГД по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям.

Общество Здоровье Медиацентр "РГ": Анонсы Медицина и здоровое питание
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