8 ноября (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Актуальность разработки федеральной программы по редким болезням: позиция субъектов РФ".

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

•достижения в организации медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в РФ на федеральном и региональном уровнях;

•организационные и финансовые сложности на региональном уровне;

•актуальность разработки федеральной программы по редким болезням: позиции участников круглого стола.

К участию в данном мероприятии приглашены представители исполнительных органов в сфере охраны здоровья, депутаты законодательных собраний Владимирской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Ярославской областей, Ставропольского края, а также руководитель и члены Экспертного совета Комитета ГД по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям.