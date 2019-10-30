Александр Зыков: Народная дипломатия - эффективный механизм развития альтернативных финансовых инструментов

Использование инструментов народной дипломатии будет эффективно для развития и продвижения отечественных компаний криптоиндустрии в России и за рубежом. Народная дипломатия - не только работа по эффективному налаживанию контактов и выстраивание сотрудничества между общественниками и предпринимателями с их зарубежными коллегами (хоть и такой опыт должен быть востребован), но сетевая дипломатия может эффективно работать и внутри страны для продвижения интересов отрасли перед властями и экспертами. Об этом заявил Александр Зыков, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Фондом развития современной дипломатии и Фондом развития и правовой поддержки криптоиндустрии и блокчейна 29 октября в особняке Смирнова.

"Как правило, народная дипломатия ассоциируется с гуманитарными и социальными проектами. Но сетевая дипломатия может работать еще и эффективным инструментом для продвижения и развития интересов определенных отраслей экономики как на международных рынках, так и в собственной стране. В этом плане мы рады возможности работать с Фондом развития современной дипломатии, за плечами которого проекты в более чем 20 странах мира", - отметил Александр Зыков.

По словам эксперта, опыт организаций, работающих в сфере народной дипломатии, очень востребован для развития отрасли, очень важны: контакты, понимание специфики продвижения интересов игроков рынка, медийные ресурсы, экспертный потенциал и многое другое. В современных условиях принятия решений востребован именно такой опыт, когда перед представителями органов государственной власти у крипоиндустрии есть именно подобный защитник интересов. Но кроме этого, важно и понимание общественностью ценности развития крипотиндустрии - ее ценности и актуальности для конкурентоспособности отечественной экономики.

"Структуры сетевой дипломатии как представители интересов криптоиндустрии перед властями и общественностью прекрасно подходят. Во-первых, в такой молодой и динамичной отрасли экономики нужен соответствующий лоббист. Во-вторых, очень важно грамотно раскрыть для широкой общественности важность эффективного регулирования данной сферы экономической деятельности. Мы живем в эпоху глобального информационного общества, когда информационный тип экономического роста сформировался как естественный результат процесса эволюции экономики. И в этом аспекте для отечественной экономики крайне важно не отставать от лидеров мировой криптоиндустрии - Эстонии, Австрии, Сингапура и т.д. И для реализации такой масштабной цели отечественной криптоиндустрии нужен эффективный представитель интересов", - рассказал Александра Зыков.

По словам эксперта, в решении этой масштабной задачи необходимо нахождение хрупкого баланса интересов - государства, потребителей и, конечно, самих игроков рынка. В этой работе не обойтись без тесного взаимодействия всех заинтересованных участников процесса развития криптоиндустрии. Этот процесс не обещает быть легким, поскольку приоритеты разных сил в этом вопросе несколько разнятся. В таких вопросах всегда актуален опыт не просто лоббистской деятельности, но и работа медиатора, способного находить компромиссы в очень сложных в фундаментальных интересах российского общества.

"Стоит иметь в виду, что, несмотря на схожесть конечной цели у власти, потребителей и предпринимателе), у участников процесса развития криптоиндустрии несколько разнятся некоторые принципиальные моменты. Например, для государства приоритетным является вопрос обеспечения национальной безопасности. Для общественности и потенциальных потребителей важна свобода предпринимательской деятельности, защита коммерческой тайны и механизмы защиты средств и т.д. Для представителей индустрии всегда актуально отсутствие преград в ведении экономической деятельности, налаживание гибких механизмов решения отраслевых проблем и многое другое. Вот именно для такой сложной работы нам нужен опыт не просто лоббиста, но и настоящего медиатора!" - констатировал Александр Зыков.

В свою очередь президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян отметил важность развитие криптоиндустрии как составной части модернизации российской экономики в целом. И в этом контексте необходимо констатировать, что в России актуальны такие направления, как безопасность ведения коммерческой деятельности, меры по защите интересов наших крупных инвесторов и многое другое. В этом смысле вопрос безопасности актуален не только для государства, но и для делового сообщества. И именно здесь необходима тесная синергия предпринимателей с государственными структурами. Это, возможно, самая сложная часть работы Фонда развития современной дипломатии как медиатора между предпринимателями и чиновниками.

"Я считаю, что нахождение баланса интересов всех участников криптоиндустрии крайне важная задача для развития отрасли в целом. И на мой взгляд, очень актуален вопрос контроля за безопасностью ведения экономической деятельности для инвесторов и потребителей. В этом плане мы должны оказывать содействие государству и предпринимателям в решении этого вопроса. Фонд развития современной дипломатии имеет богатый опыт эффективного взаимодействия с органами государственной власти по решению проблем, стоящих перед предпринимательским сообществом страны. Мы располагаем не только опытом, но и соответствующим экспертным потенциалом и готовы оказать содействие нашим партнерам из Фонда развития и правовой поддержки криптоиндустрии и блокчейна", - заключил Амрам Петросян.