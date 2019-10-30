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Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены

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    30.10.2019, 19:10
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Алексей Геннадьевич Гуськов, муж актрисы Лидии Вележевой, оказавшейся сегодня в центре скандала, прокомментировал инцидент.

Напомним. По сообщениям СМИ, подкрепленным видео, Вележаву вывели из самолета, выполнявшего рейс Москва - Тель-Авив. Который в итоге пришлось задержать.

При этом некоторые СМИ указывали, что артистка, возможно, была нетрезва.

Алексей Гуськов в комментарии МК при этом ответственно заявляет, что супруга, когда садилась в самолет, определенно была трезва.

По словам актера, о произошедшем он узнал не сразу, поскольку находился на озвучании. Но как только включил телефон - "посыпались сообщения". Алексей Геннадьевич долго не мог дозвониться до супруги, а когда все-таки дозвонился, то "Лидия рыдала".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Гуськов пояснил, что Вележева должна была вылететь утром в 7:55, "но рейс задержали, пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили". Что явилось нехорошей нервной встряской для человека, который летел на спектакль.

Актер акцентирует, что жена "абсолютно точно не выпивала", а приняла снотворное - "чтобы уснуть". Но экипаж, по его мнению, решил, что Вележева пьяная, "и ее и стали снимать с рейса".

Уточнено: актриса Театра имени Вахтангова, исполнительница роли Настасьи Филипповны в "Идиоте" Бортко, Лидия Вележева должна была вылететь в Тель-Авив вместе с Марией Порошиной и Валерием Яременко, чтобы сыграть 30 октября в Нетании спектакль "Территория страсти".

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