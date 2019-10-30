В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой

В Театре имени Вахтангова прореагировали на информацию о возможном дебоше, устроенном на самолете, летевшем рейсом Москва - Тель-Авив, Заслуженной артисткой России Лидией Вележевой. Известной, в частности, ролью Настасьи Филипповны в "Идиоте" версии Бортко.

Сложившейся ситуацией в учреждении культуры удивлены.

"Мы не можем комментировать случай, произошедший в аэропорту Шереметьево, о чем сообщалось в СМИ, поскольку у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве", - заявили РИА Новости в театре.

Отмечая, что они в то же время "очень удивлены сообщением", поскольку знают Лидию Леонидовну "не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека".

Напомним, что ранее сегодня появилась информация, что 53-летняя артистка конфликтовала с персоналом рейса, в результате чего отлет был задержан.

В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО факт происшествия подтвердили. Без уточнения имени предполагаемого виновника инцидента.

Ранее сообщалось о дебоше в самолете с участием звезды "Глухаря" Максима Аверина. При этом извиняться за инцидент актер отказался.