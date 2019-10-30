Новости

Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов 15:07
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете 15:02
Режиссер "Игры престолов" поставит сериал о закате Таргариенов 13:50

В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой

Новости
    30.10.2019, 18:41
Текст:   Олег Усков

В Театре имени Вахтангова прореагировали на информацию о возможном дебоше, устроенном на самолете, летевшем рейсом Москва - Тель-Авив, Заслуженной артисткой России Лидией Вележевой. Известной, в частности, ролью Настасьи Филипповны в "Идиоте" версии Бортко.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов

Сложившейся ситуацией в учреждении культуры удивлены.

"Мы не можем комментировать случай, произошедший в аэропорту Шереметьево, о чем сообщалось в СМИ, поскольку у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве", - заявили РИА Новости в театре.

Отмечая, что они в то же время "очень удивлены сообщением", поскольку знают Лидию Леонидовну "не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека".

Напомним, что ранее сегодня появилась информация, что 53-летняя артистка конфликтовала с персоналом рейса, в результате чего отлет был задержан.

В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО факт происшествия подтвердили. Без уточнения имени предполагаемого виновника инцидента.

Ранее сообщалось о дебоше в самолете с участием звезды "Глухаря" Максима Аверина. При этом извиняться за инцидент актер отказался.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
Максим Фадеев перенес сердечный приступ 29.10.2019
Видео: певица Наргиз оказалась в центре "пьяного" скандала 29.10.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ MFaithfullVEVO
Звезда "Богемской рапсодии" может сыграть Марианну Фэйтфул 29.10.2019
"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов" 28.10.2019
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 27.10.2019
⧣ Россия
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой 29.10.2019
Актера из "Товарищей полицейских" и "Мента в законе" арестовали за кражу 29.10.2019
Шнуров: Участники "Ленинграда" с облегчением приняли роспуск группы 28.10.2019
⧣ скандалы
Фото: Photo by Richard Shotwell/ Invision/ AP
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 28.10.2019
Видео: арестован актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки 28.10.2019
"Обвиненная в проституции" актриса "Универа" сделала заявление 26.10.2019