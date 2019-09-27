Опубликовано видео дебоша с участием Максима Аверина на борту самолета

Дебош, состоявшийся при участии российского актера, заслуженного артиста РФ Максима Аверина на борту авиарейса Барнаул - Москва, попал на видео. Ролик оказался в распоряжении канала РЕН ТВ, не преминувшего его опубликовать.

Правда, на кадрах видео, длящегося 18 секунд, сам Аверин стоит и ничего не делает. Тогда как его директор Николай Аверин бесчинствует. В частности, громко матерится и энергично размахивает руками в сторону камеры, требуя не снимать.

Звезду сериала "Глухарь", напомним, задержали накануне, 26 сентября, по прибытии в аэропорт Шереметьево. Вместе с указанным директором. Последний, как сообщалось, и был главным возмутителем спокойства. Он оскорблял стюардесс, выкрикивал ругательства и игнорировал увещевания пытавшихся его утихомирить бортпроводников. Аверин, впрочем, своего директора всячески поддерживал и тоже выражался непечатно. За что ему был присужден штраф в 500 рублей.

После актер выступил в своем Instagram с официальным заявлением: "У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!", сопроводив послание собственным черно-белым фотопортретом, на котором Аверин предстает сияющим и радостным.