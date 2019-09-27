Новости

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 19:22
Sony Pictures экранизирует комикс о Мадам Паутине 18:25
Актер из "Глухаря" Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем 16:55
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Александр Петров решил на время уйти из кино 13:06

Опубликовано видео дебоша с участием Максима Аверина на борту самолета

Новости
    27.09.2019, 18:52
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Дебош, состоявшийся при участии российского актера, заслуженного артиста РФ Максима Аверина на борту авиарейса Барнаул - Москва, попал на видео. Ролик оказался в распоряжении канала РЕН ТВ, не преминувшего его опубликовать.

Правда, на кадрах видео, длящегося 18 секунд, сам Аверин стоит и ничего не делает. Тогда как его директор Николай Аверин бесчинствует. В частности, громко матерится и энергично размахивает руками в сторону камеры, требуя не снимать.

Звезду сериала "Глухарь", напомним, задержали накануне, 26 сентября, по прибытии в аэропорт Шереметьево. Вместе с указанным директором. Последний, как сообщалось, и был главным возмутителем спокойства. Он оскорблял стюардесс, выкрикивал ругательства и игнорировал увещевания пытавшихся его утихомирить бортпроводников. Аверин, впрочем, своего директора всячески поддерживал и тоже выражался непечатно. За что ему был присужден штраф в 500 рублей.

После актер выступил в своем Instagram с официальным заявлением: "У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!", сопроводив послание собственным черно-белым фотопортретом, на котором Аверин предстает сияющим и радостным.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Оштрафованный за дебош актер Максим Аверин выступил с обращением 12:29
Вышел тизер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 12:09
Звезду "Глухаря" Максима Аверина оштрафовали за дебош на 500 рублей 11:52
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 26.09.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 26.09.2019
⧣ сериалы
Фото: Helen Sloan/ HBO
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 25.09.2019
Вышел трейлер седьмого сезона "Рэя Донована" 25.09.2019
В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие" 24.09.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Брэд Питт признался, что виноват в разводе с Джоли 26.09.2019
Создатель Рэмбо пришел в ярость от "Последней крови" 25.09.2019
Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя 25.09.2019