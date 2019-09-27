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Оштрафованный за дебош актер Максим Аверин выступил с обращением

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    27.09.2019, 12:29
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

43-летний российский актер, телеведущий и режиссер Максим Аверин, накануне задержанный за дебош на борту самолета рейса Барнаул - Москва и оштрафованный на пятьсот рублей по статье "Мелкое хулиганство", обратился к поклонникам. Сделал это Заслуженный артист России посредством Instagram.

Где разместил свое фото а-ля Роберт Дауни-мл. в роли Тони Старка, подписав: "Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь!".

"Ведите себя прилично - особенно в воздухе, в самолете. Вы же заслуженный, как Баталов, Никулин и другие артисты-мужчины! Даже представить невозможно такое их поведение!" - тут же приступили распекать актера подписчики, коря на все лады и обзывая.

При этом часть подписчиков встала на сторону "Глухаря", указывая, что, мол, легко вот так облыжно нападать на человека, при том что нынешние сотрудники авиакомпаний бывают те еще гуси.

И далее реплики "Позор!" перемежаются призывами еще раз посетить Барнаул и заверениями "Всё будет хорошо, мы вас любим!".

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