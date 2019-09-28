"Я ничего не сделал": Максим Аверин не намерен извиняться за дебош

Заслуженный артист России Максим Аверин, оказавшийся в центре скандала на борту самолёта, летевшего из Барнаула в Москву и задержанный вместе со своим директором Николаем Кореневым за дебош, прокомментировал произошедшее.

Актёр, известный ролью в сериале "Глухарь", был осаждён журналистами на улице - очевидно, после спектакля. Явно не желая затрагивать эту тему, Аверин всё же ответил на вопрос о том, считает ли нужным извиниться за инцидент.

"Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал", - говорит артист на выложенном РЕН ТВ видео.

Напомним, накануне появилась информация, что Аверина оштрафовали на 500 рублей, при этом уточняется, что зачинщиком конфликта был его директор, и это отчасти подтверждается опубликованным ранее видео из салона самолёта.

Отметим, что вскоре после скандального рейса сам Аверин на своей странице в Instagram заверил подписчиков, что у него "всё хорошо".

В пятницу стало известно о госпитализации другого актёра из "Глухаря" - Виктора Балабанова - из-за проблем с сердцем.