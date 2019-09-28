Новости

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 27.09.2019
Опубликовано видео дебоша с участием Максима Аверина на борту самолета 27.09.2019
Sony Pictures экранизирует комикс о Мадам Паутине 27.09.2019
Актер из "Глухаря" Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем 27.09.2019
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 27.09.2019

"Я ничего не сделал": Максим Аверин не намерен извиняться за дебош

Новости
    28.09.2019, 10:49
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Заслуженный артист России Максим Аверин, оказавшийся в центре скандала на борту самолёта, летевшего из Барнаула в Москву и задержанный вместе со своим директором Николаем Кореневым за дебош, прокомментировал произошедшее.

Фото: kinopoisk.ru
Александр Петров решил на время уйти из кино

Актёр, известный ролью в сериале "Глухарь", был осаждён журналистами на улице - очевидно, после спектакля. Явно не желая затрагивать эту тему, Аверин всё же ответил на вопрос о том, считает ли нужным извиниться за инцидент.

"Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал", - говорит артист на выложенном РЕН ТВ видео.

Напомним, накануне появилась информация, что Аверина оштрафовали на 500 рублей, при этом уточняется, что зачинщиком конфликта был его директор, и это отчасти подтверждается опубликованным ранее видео из салона самолёта.

Отметим, что вскоре после скандального рейса сам Аверин на своей странице в Instagram заверил подписчиков, что у него "всё хорошо".

В пятницу стало известно о госпитализации другого актёра из "Глухаря" - Виктора Балабанова - из-за проблем с сердцем.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Александр Петров решил на время уйти из кино 27.09.2019
Оштрафованный за дебош актер Максим Аверин выступил с обращением 27.09.2019
Вышел тизер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 27.09.2019
Звезду "Глухаря" Максима Аверина оштрафовали за дебош на 500 рублей 27.09.2019
⧣ видео
Фото: twitter.com/ Gratefuldeadsub
Умер музыкант и поэт, автор текстов песен Grateful Dead Роберт Хантер 25.09.2019
Умер Ларри Уоллис, гитарист оригинального состава Motörhead 20.09.2019
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 19.09.2019
⧣ Россия
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 26.09.2019
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 26.09.2019
⧣ сериалы
Фото: Helen Sloan/ HBO
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 25.09.2019
Вышел трейлер седьмого сезона "Рэя Донована" 25.09.2019
В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие" 24.09.2019