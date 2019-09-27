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Актер из "Глухаря" Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

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    27.09.2019, 16:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.

По данным KP.RU, госпитализация 66-летнего артиста прошла в Москве в пятницу.

Отмечается, что у него желудочковая тахикардия.

Виктор Балабанов родился в 1952 году в Чкалове (ныне - Оренбург). В 1996-2002 годах служил в Оренбургском областном драматическом театре имени Горького.

Известен ролями в отечественных сериалах, среди которых - "Глухарь", "Солдаты", "Зверобой", "Час Волкова", "Шахта", "Исаев", "Товарищ Сталин", "Тухачевский: Заговор маршала", "Берия. Проигрыш", "Моя прекрасная няня" и другие.

Ранее стало известно, что звезда "Глухаря" Максим Аверин был оштрафован за дебош в самолёте. Вскоре актёр уведомил, что у него "всё хорошо".

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