Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020

Автором текста "Тотального диктанта", который предложат к написанию в 2020 году, стал сибирский писатель Андрей Геласимов.

До конца поддерживая интригу перед журналистами, руководитель акции "ТД" Ольга Ребковец сначала представила его так: "В этом году я впервые была знакома с автором текста. Чем он лично меня привлек? Он, как и "Тотальный диктант", из Сибири, его книги переведены на разные языки, он имеет режиссерское образование, пишет на разные темы и в разных жанрах, открывает таланты других, делая сборники молодых авторов".

Сам Геласимов признался, что не сразу согласился стать автором текста "Тотального диктанта". "В школе во время написания диктантов самолюбие мое страдало, - рассказал он. - И когда последовало предложение от Ольги, я подумал: "Ну вот, настал мой час!". А если серьезно, я преподаю в Литературном институте, и мои второкурсники пишут с ошибками. Нам нужно приложить усилия, чтобы это поменять".

Справка "РГ"

Андрей Геласимов, российский писатель, педагог и режиссер, окончил филологический факультет Якутского государственного университета и режиссерский факультет ГИТИСа. Его авторству принадлежат следующие произведения: "Фокс Малдер похож на свинью", "Жажда", "Год обмана", "Рахиль", "Нежный возраст", "Степные боги", "Дом на Озерной", "Кольцо Белого Волка", "Холод", "Десять историй о любви", "Роза ветров".