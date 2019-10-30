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Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой "Яндекса"

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2019,  
13:12
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.

По данным "Яндекса", рано утром у здания собралась толпа, насчитывающая более тысячи человек. Первый покупатель занял очередь накануне - 29 октября в 22:30, то есть почти за полдня до начала акции по обмену - она началась в 10 утра 30 октября.

Обменять на "Станцию Мини" можно любое устройство, главная функция которого - играть музыку через динамики. В "Яндексе" утверждают, что подойдут как сломанные компьютерные колонки, так и найденный на чердаке граммофон. За самое необычное устройство компания вручит не маленькую колонку, а большую "Яндекс.Станцию".

А вот как выглядит очередь в магазин.

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