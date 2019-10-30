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30.10.2019 18:46
Рубрика: Общество

Прием отличный

Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Девятый мониторинг качества приема в вузы представили 30 октября Высшая школа экономики и Яндекс при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора. По словам экспертов, именно на этот мониторинг, как правило, равняются абитуриенты, решая, куда поступать.

Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше. При этом повысилось и качество платного приема: там высокобалльников стало на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

- Мы отмечаем рост вузов по всем группам, - прокомментировал итоги мониторинга ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Сегодня у нас 54 вуза с очень высоким качеством прием - это 80+ баллов ЕГЭ у абитуриентов. В группе, где у абитуриентов от 70 до 80 баллов - 119 вузов. В прошлом году их было 38 и 120 соответственно. Ясно видно: группа "очень сильных" укрепляется и быстро растет.

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Кто же в вузовском топе по качеству бюджетного приема в 2019 году? Десятка лидеров выглядит так: МФТИ, МГИМО, ВШЭ, МИФИ, Университет ИТМО, Иннополис, СПбГУ, филиал ВШЭ в Санкт-Петербурге, МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, Всероссийская академия внешней торговли.

По сравнению с прошлым годом топ 10 практически не изменился. Причина стабильности лидеров понятна: абитуриенты ориентируются на устойчивую репутацию вузов. Причем, у многих видно явное движение вверх по баллам. Верхний порог у лучших вузов - 97,3 балла.

Список лидеров платного приема во многом повторяет предыдущий топ. МФТИ, ВШЭ,МГИМО, СПбГУ, питерский филиал Вышки, МИФИ, Московская высшая школа социальных и экономических наук, МГУ им. Ломоносова, Всероссийская академия внешней торговли и Университет ИТМО. В эти вузы на платные отделения поступили абитуриенты с 77-89 баллам ЕГЭ.

Растет число тех, кто выбирает платное обучение в ведущих вузах, даже имея возможность учиться на бюджетных местах в университетах так называемого "среднего сегмента". Многие абитуриенты, которым не хватило баллов для поступления на бюджет в вуз из топ-10, предпочитают оформить договор на обучение в этом же вузе, хотя проходят по баллам в следующие десять университетов по рейтингу качества.

- В России начал работать эффект репутации, - отметил Кузьминов. - Семьи осознанно делают инвестиции в образование.

В Минобрнауки с большим доверием относятся к мониторингу качества.

- На основании этого исследования мы смогли проанализировать, какие направления подготовки выбирают абитуриенты с высокими баллами и куда идут преимущественно "троечники", - рассказала директор Департамента госполитики в сфере высшего образования министерства Екатерина Бабелюк. - Так, минимальный очень низкие средние проходные баллы у направления "Гидромелиорация" - 49, "Промышленное рыболовство" - 50, "Агроинженерия" - 52.

Фото: Александр Кулевский
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Но это не значит, что эти специализации не важны для страны. Бабелюк подчеркнула, что министерство намерено работать с рынком труда и работодателями, чтобы выровнять планку.

Среди направлений, популярных у высокобалльников, в лидерах - "Медиакоммуникации", причем в вузах по всей стране. Средний балл ЕГЭ здесь 92. Также высокие баллы у поступающих на "Прикладную математику и физику" - 90.

- У нас нет ограничений для абитуриентов и нет неинтересных профессией. Но есть области, где мы будет совместными усилиями повышать престиж профессии, - уточнила Екатерина Бабелюк.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заметил: сегодня происходит концентрация лучших абитуриентов в очень небольшом количестве вузов. Тон здесь задают олимпиадники всех мастей.

- С одной стороны это хорошо, но надо стремиться к более равному распределению абитуриентов, в том числе и по регионам, - сказал ректор. - Часто на бюджетные места обычные ребята с высокими баллами просто не помещаются - все "закрывается" олимпиадниками. В МФТИ мы пошли на экстра-меру и 10-15 процентов сверх набора зачисляем на платное отделение, но учим за свой счет или за счет спонсорской помощи.

Комментарии

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного унивесритета:

- Данные мониторинга нужно использовать с учетом особенностей каждого конкретного вуза и разбором отдельных кейсов. Ситуация с набором в университеты России - многослойная, в ней есть и особые зоны, для которых не могут применяться стандартные решения. Например, мы знаем, что креативность, необходимая для некоторых специальностей, очень плохо оценивается системой ЕГЭ, а для региональных вузов большое количество платных студентов - это еще и социальная миссия по подготовке кадров из регионов, где нет сильного общего образования. Платное обучение дает таким студентам шанс, потом они раскрываются в процессе обучения и показывают серьезные результаты в образовании и в исследовательской работе.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

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- Главный тренд приема-2019 - рост качества спроса. Так, в УрФУ уверенно растет средний балл ЕГЭ по направлениям IT-профиля, несмотря на рекордное увеличение числа бюджетных мест. При этом направления-локомотивы с действующими технологиями проектного обучения, с индивидуальными образовательными траекториями, стали привлекать гораздо больше талантливых абитуриентов - средние результаты поступивших на такие программы, как правило, на 10-12 баллов выше. В этом году вырос спрос и на гуманитарные направления. По-прежнему высоко качество студентов, выбирающих направления с сильной фундаментальной базов, например, "Медицинскую биохимию" и "Медицинскую биофизику". В 2020 году университет запустит еще одну специальность того же характера - "Медицинскую кибернетику". В гуманитарной области такой популярностью пользуются программы, где на первый план выходят современные технологии: "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", "Медиакоммуникации" - и это еще один из трендов последних 2-3 лет.

Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета:

 - Мониторинг качества приема в российские вузы- один из необходимых инструментов наблюдения за тенденциями в высшем образовании. Результаты 2019 года говорят о том, что все больше отличников становятся студентами бюджетных отделений отечественных вузов. Мы видим это и у себя на Дальнем Востоке. В ДВФУ средний балл ЕГЭ вырос на полтора балла. При этом ребята едут со всей страны. Без вступительных испытаний в вуз поступили

30 талантливых абитуриентов. Спросом пользуются биомедицина, востоковедение, международное регионоведение. Сильное направление - информационные технологии, включая робототехнику. Образовательные программы по ИТ с этого года проходят экспертизу независимого совета, куда входят представители Минкомсвязи, Сбербанка, Яндекса, Ростелекома и других ведущих технологических компаний. 

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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