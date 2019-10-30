Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства

Декларация постпредов при НАТО по Украине была заблокирована по инициативе венгерской делегации. Об этом сообщает портал dailynewshungary.com со ссылкой на главу МИД республики Петера Сийярто, который выступил на Форуме Евразии в Будапеште.

По словам шефа венгерской дипломатии, у его страны не было другого выбора, поскольку итоговый текст документа не учел несколько важных для Будапешта поправок, которые налагали бы на Киев обязательства по гарантиям прав венгерского меньшинства на Украине. Венгрия настаивает, что эти обязательства украинская сторона должна выполнять в соответствии с уставами Совета Европы и ООН. Сийярто отметил, что его страна "не готова принести в жертву интересы 150 тысяч этнических венгров, проживающих на западе Украины, в угоду геополитическим интересам".

Напомним, что одним из ключевых противоречий между Киевом и Будапештом остается принятый на Украине закон об образовании, урезающий возможность обучения на языках нацменьшинств.