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30.10.2019 17:42
Рубрика: Экономика

Неправильные банкноты

Центробанк выявил свыше 10 тысяч поддельных купюр
Текст: Михаил Фалалеев
Центробанк сообщил, какое количество поддельных купюр удалось обнаружить. Выявлено свыше 10 тысяч фальшивых банкнот. Проверка проходила еще в июне. Как сообщает ТАСС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок выявлено на 3,2 процента больше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Центробанка, чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Их в третьем квартале обнаружили 7 тысяч 330 штук. На втором месте - тысячные купюры - подделок с таким номиналом нашли 2,3 тысячи. Двухтысячных фальшивок выявили 739 штук. Меньше всего "рисуют" пятидесятирублевые банкноты - себестоимость такая же, как у крупных, а отдача - в разы меньшая. Их нашли всего девять.

Есть и экзотика - поддельные монеты, что требует уже не полиграфического мастерства, а слесарного. Так, выявили 59 десятирублевых монет и 13 пятирублевых. Обнаружили и поддельную валюту - 656 банкнот. Большинство составили доллары США - 489 банкнот, евро значительно меньше - 147.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники пытались запустить в оборот поддельные 5-тысячные купюры

Кстати, сегодня обычный человек без специальной аппаратуры отличить фальшивую денежку от настоящей вряд ли сумеет. Более того, над проблемой "купюрной идентификации" трудятся лучшие специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД, которые с сожалением констатируют: мастерство фальшивомонетчиков неуклонно растет, их продукцию все труднее распознать.

Современная наука и техническое развитие позволяет насытить денежный билет любым количеством элементов защиты. И вот тут кроется "ловушка" - нет такого элемента защиты, который невозможно было бы имитировать. Правда, нет и такой подделки, которую нельзя было бы распознать. А вот и другая "ловушка" - определить подделку можно только с помощью "умной техники".

Спасает то, что большинство фальшивок изготовлено на копировально-множительной технике и печатающих устройствах для ЭВМ. Такие подделки без особых усилий распознаются экспертами правоохранительных органов, но далеко не всегда - кассовыми работниками. Бывает, ошибаются и кассиры, оснащенные специальными аппаратами для проверки денег. В России такая оснащенность - 70 процентов всей торговли.

Намного сложнее распознать подделку, сделанную полиграфическим способом. Встречаются настоящие произведения криминального искусства, в которых имитируются почти все элементы защиты. Такие, как микроперфорация, ныряющая или оконная защитная нить, часть специальных элементов защиты.

В Орловской области нашли высококачественные подделки тысячных купюр, которые "правильно светились" даже в ультрафиолетовом излучении, а слова были сделаны лазером, а не проколоты иголками.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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