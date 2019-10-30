Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье

В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии. "Они будут построены в рамках нацпроекта "Экология" и должны на четверть снизить объем захоронения отходов московского региона на свалках и полигонах", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета "ВЭБ.РФ".

Инвестиционный проект под названием "Энергия из отходов" предусматривает запуск высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов. Его общая стоимость - 149 миллиардов рублей. При этом предполагается, что госкорпорация развития профинансирует 68 миллиардов.

На утверждение набсоветом также вынесли проект, как выразился глава правительства, общегосударственного значения - по лизингу 100 самолетов Sukhoi Superjet. "Они будут поставляться в течение шести лет, до 2026 года. Срок лизинга 12 лет. Объем финансирования - порядка 4 миллиардов долларов", - озвучил Медведев некоторые параметры.