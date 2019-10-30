Родители думали, что Тамерлан заговорит только к 3-4 годам. Уж слишком молчаливым был ребенок. Однако к 11 месяцам он знал весь русский алфавит и любимой игрушкой для него были пластмассовые или бумажные буквы. В год и четыре месяца он начал составлять из них простые слова, а в год и восемь месяцев заговорил.

- У нас всегда книжки стояли таким образом, чтобы ребенок мог до них дотянуться. Сын любил обводить буквы карандашом, и как-то раз я слышу: он что-то бубнит, - говорит его мама Светлана. - Обычно за ним такого не наблюдалось. Я прислушалась - и оказалось, что первыми словами его были "Тургенев, "Отцы и дети". Название книжки, которая в тот момент у него была в руках.

С этого времени Тамерлан сразу заговорил предложениями и читал вслух все, что попадалось ему под руку. В два года он написал свое первое письмо Деду Морозу, допустив только одну ошибку, которую сам же и исправил. На детской площадке он поражал мамочек тем, что легко и безошибочно мог написать слово "Конституция", хотя значения его не понимал. Любовь к буквам у него настолько сильна, что Тамерлан просит выбривать букву "Е" у себя на виске, поскольку любимые игрушки у него - ежик, енот и ехидна.

В два с половиной года он начал разгадывать кроссворды. Затем пошла эпопея с иностранными языками. Сначала он выучил алфавиты английского и немецкого языка вместе с транскрипцией, а затем пошло-поехало... За короткий период освоил марийский, арабский, эстонский, молдавский, аварский, осетинский, финикийский и даже кхмерский алфавиты. Причем язык Камбоджи ему так понравился, что мальчик попросил окружающих называть его кхмерчиком.

- Вечером он узнает какой-то новый для себя алфавит, а потом в течение нескольких дней полностью в него погружается. Учит ключевые слова, песенки. Не так давно написал на армянском слова детской песенки на слух, и сами армяне говорят, что он сделал пару незначительных ошибок. А полгода назад Тамерлан решил уехать в Чехию на ПМЖ и просил называть себя Чешеком. При этом полностью отказывается от обычного имени на период своего нового увлечения.

Тамерлан любит во всем порядок. Его любимое время - семь часов вечера. Именно тогда он садится за ноутбук и в течение полутора-двух часов ищет новые для себя знания. Выводит понравившиеся алфавиты на принтер, а уже на следующий день изучает все самостоятельно.

- Я долго не афишировала его способности, пока не призналась самой себе, что мой ребенок действительно одаренный, - говорит Светлана. - Передо мной стоит вопрос, кому доверить его особенность. Изучала предложения по поводу грантов, но поддержка от государства выделяется для детей от семи лет, да и то для тех, кто хорошо поет, танцует или рисует. Для таких мозгов, как у моего сына, поддержки нет.