ЦСКА пробился в 1/4 финала Кубка России

Новости

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной 23:35
Израиль экстрадирует россиянина в США 23:21
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы 22:30
Астраханцы изъяли сайгаков из зоопарка Росгосцирка в питомник 21:51
Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2" 21:40
Путин не увидел в Зеленском националиста 21:37
Песков рассказал о следующей большой пресс-конференции Путина 21:26
В Турции обнаружена 7000-летняя цитадель 21:11
Госдеп США назвал маловероятным срыв проекта "Северный поток-2" из-за санкций 21:10
Албанию и Северную Македонию позвали в ЕАЭС 21:05
В Госдуме объяснили удаление российских аккаунтов в Facebook 21:01
ООН призвала Киев выплатить компенсации жертвам конфликта на Донбассе 20:50
В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний" 20:50
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 20:18
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 20:05
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 19:50
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 19:50
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 19:42
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 19:28
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 19:20
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 22:56
Рубрика: Спорт

Минутное дело

ЦСКА пробился в 1/4 финала Кубка России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8004)
В среду, 30 октября, состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка России.

Пожалуй, наиболее любопытным выглядело противостояние в Москве на Песчаной, где ЦСКА принимал "Уфу". Интерес главным образом вызывала судьба хозяев, которые нынче переживают непростые времена. Перед матчем армейцы оказались в двояком положении. С одной стороны, четыре поражения и ничья в последних пяти матчах - совсем не тот расклад, который дает моральное право экспериментировать с составом в Кубке России. Да и "Уфа" в нынешнем сезоне фаворитам спуску не дает. Это, кстати, успел почувствовать на себе и ЦСКА, не сумевший обыграть уфимцев в гостях в рамках Российской Премьер-лиги (1:1).С другой, уже в субботу "красно-синим" предстоит тяжелейшая гостевая встреча с "Зенитом". В итоге наставник ЦСКА Виктор Гончаренко предпочел приберечь ряд лидеров.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Урал" и "Ахмат" вышли в четвертьфинал Кубка России

В основные 90 минут матча хозяева ничего не продемонстрировали в атаке, зато вполне могли пропустить сами. Неоднократно москвичи допускали грубейшие ошибки в обороне, и только расточительность форвардов не позволила "Уфе" сотворить сенсацию. А в компенсированное время сказался более высокий класс армейцев. На третьей добавленной минуте Яка Бийол финтами "раскидал" защитников и точным ударом принес ЦСКА важнейшую победу - 1:0.

Наименьшее сопротивление на пути в четвертьфинал вчера встретил грозненский "Ахмат", принимавший на своем поле владивостокский "Луч-Энергию". Между прочим, дальневосточники на предыдущей стадии выбили из турнира столичное "Динамо", но на этом сказка "Луча" закончилась. "Ахмат" буквально растоптал соперника - 5:1, а главным героем вечера стал экс-спартаковец Денис Глушаков, отметившийся дублем.

А вот в Екатеринбурге, где "Урал" встречался с тульским "Арсеналом", сильнейшего не удалось выявить ни в основное время, закончившееся со счетом 2:2, ни в дополнительное. Хотя уральцы начиная с 53-й минуты играли в меньшинстве. За волю к победе хозяева были вознаграждены в серии пенальти, где оказались чуть удачливей - 5:4.

Двух таймов не хватило и в Нижнем Новгороде, где одноименный клуб принимал ярославский "Шинник". Результат матча, как и встречи "Зенит" - "Томь", стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Остальные три матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Ростов", "Оренбург" - "Химки" и "Торпедо" - "Балтика" пройдут сегодня.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Кубок России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет