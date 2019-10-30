ЦСКА пробился в 1/4 финала Кубка России

В среду, 30 октября, состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка России.

Пожалуй, наиболее любопытным выглядело противостояние в Москве на Песчаной, где ЦСКА принимал "Уфу". Интерес главным образом вызывала судьба хозяев, которые нынче переживают непростые времена. Перед матчем армейцы оказались в двояком положении. С одной стороны, четыре поражения и ничья в последних пяти матчах - совсем не тот расклад, который дает моральное право экспериментировать с составом в Кубке России. Да и "Уфа" в нынешнем сезоне фаворитам спуску не дает. Это, кстати, успел почувствовать на себе и ЦСКА, не сумевший обыграть уфимцев в гостях в рамках Российской Премьер-лиги (1:1).С другой, уже в субботу "красно-синим" предстоит тяжелейшая гостевая встреча с "Зенитом". В итоге наставник ЦСКА Виктор Гончаренко предпочел приберечь ряд лидеров.

В основные 90 минут матча хозяева ничего не продемонстрировали в атаке, зато вполне могли пропустить сами. Неоднократно москвичи допускали грубейшие ошибки в обороне, и только расточительность форвардов не позволила "Уфе" сотворить сенсацию. А в компенсированное время сказался более высокий класс армейцев. На третьей добавленной минуте Яка Бийол финтами "раскидал" защитников и точным ударом принес ЦСКА важнейшую победу - 1:0.

Наименьшее сопротивление на пути в четвертьфинал вчера встретил грозненский "Ахмат", принимавший на своем поле владивостокский "Луч-Энергию". Между прочим, дальневосточники на предыдущей стадии выбили из турнира столичное "Динамо", но на этом сказка "Луча" закончилась. "Ахмат" буквально растоптал соперника - 5:1, а главным героем вечера стал экс-спартаковец Денис Глушаков, отметившийся дублем.

А вот в Екатеринбурге, где "Урал" встречался с тульским "Арсеналом", сильнейшего не удалось выявить ни в основное время, закончившееся со счетом 2:2, ни в дополнительное. Хотя уральцы начиная с 53-й минуты играли в меньшинстве. За волю к победе хозяева были вознаграждены в серии пенальти, где оказались чуть удачливей - 5:4.

Двух таймов не хватило и в Нижнем Новгороде, где одноименный клуб принимал ярославский "Шинник". Результат матча, как и встречи "Зенит" - "Томь", стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Остальные три матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Ростов", "Оренбург" - "Химки" и "Торпедо" - "Балтика" пройдут сегодня.