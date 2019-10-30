ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский ЦСКА благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время второго тайма переиграл "Уфу" в матче 1/8 финала Кубка России - 1:0.

Для ЦСКА октябрь стал самым неудачным месяцем в нынешнем сезоне. Команда провела пять официальных матчей, в которых потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. Причем поделила очки команда Виктора Гончаренко как раз в матче против "Уфы". Как результат неудачной серии, начали появляться слухи о грядущей отставке наставника ЦСКА.

Был ЦСКА близок к провалу и в матче против "Уфы". Армейцы вышли на поле полурезервным составом, оставив на скамейке Марио Фернандеса, Федора Чалова и Николу Влашича. В первом тайме армейцы больше владели мячом, но до серьезных моментов у ворот Александра Беленова дело не доходило. Зато оборона ЦСКА периодически преподносила неприятные сюрпризы. Как не реализовал выход один на один с Ильей Помазуном Азер Алиев - непонятно. Но в последний момент форвард "Уфы" далеко отпустил мяч, который стал добычей вратаря ЦСКА.

До перерыва гости еще пару раз угрожали воротам Помазуна, однако в завершающей стадии уфимцы действовали крайне неудачно.

После перерыва ЦСКА стал играть активнее. Помогли этому и замены. На поле вышел Федор Чалов, Яка Бийол и Никола Влашич. Армейцы стали больше атаковать, но реальных моментов все равно было мало.

Развязка матча наступила в тот момент, когда все уже задумались о дополнительном времени. И тут уфимцы снова организовали выход один на один, но Помазун в очередной раз спас ЦСКА. В ответной атаке Бийолу дали повозиться с мячом в штрафной и точно пробить по воротам.

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг.