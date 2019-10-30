В ситуации, в которую попал Виктор Половинкин, в этом году по всей стране оказались сотни, если не тысячи граждан, имеющих в собственности и квартиру, и загородный дом.

С мая по октябрь Виктор Николаевич проводит выходные в своем дачном домике в поселке Белоомут Луховицкого округа Подмосковья, а всю зиму живет в городской квартире в Королеве. Проблем с оплатой коммунальных услуг до поры до времени у него не было. В Королеве аккуратно оплачивал весь коммунальный пакет, в Белоомуте платил за свет по счетчику и за вывоз мусора, который обходился не более чем в тысячу рублей в год. А потом грянула мусорная реформа.

Ваш министр нам не указ!

В январе 2019-го Половинкин получил квитанцию на 200 рублей. За вывоз мусора с Белоомутской дачи площадью меньше 50 квадратов. Слегка удивился. Попытался выяснить у своего нового мусороперевозчика - Каширского регионального оператора, на каком основании выставляется счет, если зимой на даче он не живет и мусора не производит? Внятного ответа не получил, что и немудрено: в январе-феврале операторы, ошалевшие от возмущенных россиян, на которых внезапно свалились новые мусорные счета, даже на звонки своих "горячих линий" отвечали через раз. "А люди получили платежки, у всех вопросы и никто ничего толком не объясняет", - вспоминает те месяцы Виктор Николаевич.

В феврале и марте счета прислали снова. К тому времени в "Российской газете" уже выступил с разъяснениями о новых правилах оплаты вывоза мусора министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин (сейчас он занимает должность зампреда правительства области). Он со всей ответственностью заявил: согласно постановлению правительства РФ N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" вывоз мусора является теперь такой же коммунальной услугой, как водоснабжение или электроэнергия. А пункт 148 (44) данного постановления гласит: "При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами".

Думаете, Каширский мусорный оператор после этого пошел на попятную? Отнюдь. "Ваш министр с вашей газетой нам не указ!" - примерно так ответили Виктору Половинкину на очередное обращение о перерасчете. Постановление правительства, Жилищный кодекс и Закон "О защите прав потребителей", где въедливый дачник также нашел нормы о том, что человек не обязан оплачивать услугу, которой он не пользовался, оператор тоже в расчет не принял. Как и Конституцию РФ, гарантирующую любому гражданину равенство прав и свобод независимо от его места жительства.

Вопросов по мусорной реформе - вагон и маленькая тележка. Фото: REUTERS

Дорога в суд

В мае Виктор Николаевич открыл очередной дачный сезон. К тому времени у него на руках скопилась кипа писем от мусорного оператора. В них, например, говорилось о том, что собственник обязан оплачивать коммунальные услуги во всех принадлежащих ему объектах недвижимости. "С этим я не спорю, готов платить и за мусор, но только тогда, когда я его действительно произвожу, - говорит наш читатель. - Никто же не требует с меня оплатить свет за те месяцы, пока я не жил на даче!" Еще несколько ответов от оператора посвящены тому, что сделать перерасчет Половинкину не могут, потому что "перерасчет на территории Московской области законодательно не предусмотрен". Вот прямо так и пишут: не предусмотрен и все, без ссылок на какие-либо законы.

Есть в ответах и такая версия: вот если бы плата за вывоз мусора в Подмосковье рассчитывалась исходя из количества зарегистрированных в доме, то перерасчет получился бы. Но поскольку считают по метражу, то не имеет значения, живет человек в доме половину года или целый, метраж ведь от этого не меняется. А значит, и перерасчета не будет. В какой-то момент оператор и вовсе решил, что Половинкин со своими вопросами ему надоел. И прислал прекрасное: "...принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с вами".

Ну тогда встретимся в суде, решил наш герой. Тем более что, по его мнению, мусор из поселка стал вывозиться гораздо хуже, чем раньше. "Раньше у нас даже бункеры большие стояли, куда можно было выбросить крупногабаритный мусор. Сейчас эта услуга для ИЖС предоставляется только по заказу и за дополнительную плату", - сетует он.

Виктор Николаевич пошел в суд. Сначала в мировой, где у него дважды не приняли иск, потому что судья решил, что такое сложное дело не подпадает под юрисдикцию мирового суда. Потом в Королевский городской. В исковом заявлении попросил обязать Каширского регионального оператора сделать перерасчет и выплатить 33 тысячи рублей в виде компенсации за понесенные издержки и моральный вред. Помимо ссылок на Конституцию, Жилищный кодекс, постановление РФ N 354 и Закон "О защите прав потребителей" Половинкин приложил к заявлению и экземпляры "Российской газеты" с выступлением Евгения Хромушина. А также сослался на уже вынесенное по аналогичному делу решение суда в Ярославле, где жительница выиграла дело против своего мусорного оператора. Правда, сторона защиты тоже подготовилась - принесла ссылку на такое же дело в Талдоме, где гражданин проиграл. И суд встал на защиту Виктора Половинкина. Сумму иска, правда, уменьшили, но регионального оператора обязали сделать перерасчет в пользу дачника за все те месяцы, что он не жил в Белоомуте.

Вместо эпилога

Конечно, будет еще апелляция. Виктор Николаевич это понимает и готов к дальнейшим судебным тяжбам. Но выводы из этой истории уже сделать можно. Судебная практика по вопросам мусорной реформы пока противоречива - по одному и тому же вопросу на одно выигранное дело приходится несколько проигранных. "Читайте законы и не бойтесь отстаивать свои права", - советует Виктор Половинкин нашим читателям. Тем более что мусорные операторы ужесточают работу - вводят пени за неуплату счетов.

Кстати

Понятней некуда

С недавних пор информация о том, по какой формуле рассчитывается тариф на вывоз мусора в Подмосковье, размещена на платежных квитанциях. Это сделано по многочисленным просьбам жителей, которые хотят понимать, из чего складывается сумма их платежа. А складывается она из годового норматива накопления отходов, поделенного на 12 месяцев и умноженного на тариф регионального оператора. Итоговая сумма отражает стоимость вывоза мусора с одного квадратного метра жилья. Ее нужно умножить на площадь вашей квартиры - и вы получите размер ежемесячного платежа за вывоз отходов. Тарифы всех семи региональных операторов, нормативы накопления и конкретный пример расчета - все это есть в квитанциях, выставляемых МосОблЕИРЦ.