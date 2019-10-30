Датчиками дыма хотят оснастить все новостройки

МЧС России планирует инициировать в 2020 году оснащение всех жилых новостроек извещателями о пожарах. На сегодняшний день на безвозмездной основе уже установлено более 260 тысяч автономных противопожарных датчиков. Благодаря этому за два последних года удалось спасти жизни более 700 человек, из которых более половины - дети.

Ранее в министерстве заявляли о том, что уловители дыма собираются устанавливать только в квартирах, где живут многодетные или так называемые неблагополучные семьи. От этих планов в МЧС не отказываются, но теперь программу собираются, судя по всему, расширить.

"МЧС России планирует подготовить в 2020 году изменения в свод правил по автоматическим установкам пожарной защиты. Предусматривается оборудовать жилые новостройки автономными дымовыми извещателями вне зависимости от этажности здания, включая одноквартирные жилые дома", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства агентству РИА Новости.

Накануне главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Игорь Кобзев сообщил печальную статистику: за последние 5 лет в России на пожарах погибли более 2 тысяч детей, из них более половины в возрасте до 7 лет.

По словам генерала, основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Настоящим бедствием являются возгорания в частных ветхих постройках. Именно с этих домов МЧС начало свою программу безвозмездного оснащения датчиками дыма.