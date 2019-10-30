Депутаты обсудили гуманитарные проекты

"Цифровая звезда" - союзный проект с таким названием презентовала в Минске Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России на семинаре "Актуальные вопросы сотрудничества в области культурной и социальной политики двух стран". Масштабная патриотическая инициатива посвящена 75-летию Великой Победы.

- Проект призван консолидировать молодежь Беларуси и России. В нем могут принять участие страны, где советские воины выполняли свой святой долг по защите наших граждан, - сказал председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Гуманитарный проект "Цифровая звезда" посвящен 75-летию Великой Победы

Задача проекта - аккумулировать на цифровом портале сведения о памятных местах и захоронениях воинов в Беларуси и России. Его пользователи смогут узнать, каким событиям посвящены памятники, об их авторах, даты открытия. В базе уже собраны сведения о более чем 1000 объектах. Искать информацию можно по QR-коду, текстовым запросам и геолокации.

Другими темами семинара стали вопросы культурного, гуманитарного сотрудничества и социальной политики. У нас уже многое сделано для сближения законодательств двух стран в области социальной политики, науки и культуры, отметила член комиссии Парламентского Собрания Оксана Нехайчик:

- Сделано многое для того, чтобы граждане Беларуси и России чувствовали себя комфортно, чтобы подход к каждому в Союзном государстве был одинаков. Проделана большая работа по улучшению пенсионного обеспечения, защиты материнства и детства. Семинар дает возможность увидеть другие направления деятельности, найти точки роста, чтобы наше взаимодействие было еще более эффективным.

Парламентарии отметили, что авторитет Союзного государства определяется не только военно-политическим весом и экономическими ресурсами, но и культурными достижениями наших народов. Культура становится своеобразным товаром, который различные государства активно продвигают на внешние рынки. На это обратила внимание председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева:

- Соперничество в этой важной сфере обостряется. Поэтому Беларусь и Россия должны изыскивать значительные материальные и финансовые ресурсы, чтобы активно поддерживать конкурентоспособность отраслей отечественной культуры. Взаимодействие в духовной и культурной областях поможет формированию объективного и благоприятного образа обеих стран.

В разработанном по итогам семинара проекте рекомендаций предлагается рассмотреть возможность создания информационного портала об истории взаимоотношений двух стран "Прошлое, настоящее и будущее Союза Беларуси и России".