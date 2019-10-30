Депутаты - о роуминге, экономике и СМИ

Вопрос об отмене роуминга обсудили в Минске союзные парламентарии на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике.

Снятию этого барьера на пути к единому информационному пространству двух стран придается особое значение. Представители соответствующих ведомств и коммерческих структур постоянно находятся в переговорном процессе по этому поводу. Вот и на заседании Комиссии депутатам была представлена информация о проделанной работе как Министерством связи и информатизации Беларуси, так и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Представители министерств заверили депутатов, что к настоящему моменту удалось найти взаимопонимание и достичь договоренности по большинству вопросов разрабатываемой "дорожной карты" по отмене роуминга. Конкретных дат подписания соглашения они не назвали, однако констатировали, что достигнута высокая степень его готовности. Со своей стороны парламентарии отметили существенное сближение позиций Беларуси и России и предложили активизировать работу по принятию необходимых решений.

Кроме того, участники заседания рассмотрели основные вопросы деятельности СМИ Союзного государства. Шеф-редактор газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия" Ольга Герасименко обратила внимание на проблему медицинского обеспечения студентов в Союзном государстве. Этой теме была посвящена недавняя публикация в газете "СОЮЗ". Суть проблемы в том, что белорусские студенты в России и российские в Беларуси вынуждены оплачивать медицинские услуги, за исключением срочной помощи, как иностранцы, по полной стоимости. Члены Комиссии отметили важность проблемы и заверили, что поработают над ее решением.

Комиссия одобрила также проект "Заявления Парламентского Собрания в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В нем акцентируется внимание на том, что вклад в Победу внесли все народы Советского Союза. Принято решение опубликовать "Заявление" во всех союзных СМИ после принятия его на сессии союзного парламента.

Также в Минске прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике. Депутаты обсудили ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Отметив ряд достижений и проблемных мест в реализации этого документа, парламентарии ознакомились с информацией о подготовке прогноза дальнейшего развития интеграции в рамках Союзного государства, а также о развитии торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Члены Парламентского Собрания рассмотрели информацию о ходе выполнения бюджета Союзного государства в 2019-м и о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства о бюджете на 2020 год.