Десятиклассник сумел назвать по памяти 13 202 знака числа Пи после запятой

Денису Бабушкину 16, он родом из небольшого уральского города Верхняя Салда, сейчас учится в Екатеринбурге, в десятом классе СУНЦ УрФУ, по гуманитарному профилю. Тренировать память начал как раз для поступления.

- Позапрошлым летом я гостил у папы в Москве, там прочитал книгу Станислава Матвеева "Феноменальная память". Попробовал применять технику для подготовки к экзаменам, но вышло не очень - слишком мало знаний было, - вспоминает Денис.

В СУНЦ он все же поступил и продолжил изучать методики запоминания, брал лучшее от каждой, и в итоге сформировал собственную, которая и помогает ему держать в памяти более 13 тысяч знаков числа Пи.

Знаки Денис запоминает так: у него есть таблица под названием "человек - действие - предмет". У каждой цифры - буквенный код. Из букв формируются образы. В зависимости от ячейки это либо человек, либо действие, либо предмет.

- Например, число 15 - это Марсель Хиршер, горнолыжник. Я раньше занимался горными лыжами. 92 относится к Данилу Ишутину, игроку Dota, 2,65 - предмет - хмель, относится к Богдану Хмельницкому, потому что созвучно. Общую картину я соотношу с каждым из образов и расшифровываю цифры, - раскрывает секрет Денис.

К установлению рекорда России молодой человек готовился целый год.

- Рекорд мы зафиксировали с помощью экспертов и юристов, подали заявку, и через месяц пришел ответ, что рекорд зафиксирован, - рассказывает школьник, на рекорд понадобилось 6 часов 20 минут.