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30.10.2019 18:53
Рубрика: Экономика

Внимание к инвестору

Дмитрий Медведев призвал сконцентрироваться на планах вложений в экономику
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
По итогам года правительство рассчитывает превысить целевой показатель по доле инвестиций в основной капитал, но премьер-министр Дмитрий Медведев считает прирост небольшим, призывает ведомства и регионы сконцентрироваться на реализации планов.
Премьер напомнил о необходимости принятия закона об инвестиционных программах госкомпаний. Фото: РИА Новости Премьер напомнил о необходимости принятия закона об инвестиционных программах госкомпаний. Фото: РИА Новости
Премьер напомнил о необходимости принятия закона об инвестиционных программах госкомпаний. Фото: РИА Новости

Президентом поставлена задача добиться роста инвестиций в основной капитал, чтобы в ближайшие годы их доля в валовом внутреннем продукте достигла 25 процентов. "Это один из факторов, который необходим для ускорения экономического роста", - подчеркнул глава правительства на заседании, где рассматривались текущие результаты.

Регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития

В прошлом году кабинет министров принял специальный план для ускорения темпов притока инвестиций. Утвержденные меры направлены на совершенствование делового климата в стране. Для этого был запущен комплекс мероприятий по трансформации делового климата, развивается инфраструктура поддержки бизнеса, выделяется помощь малым и средним компаниям, которые занимаются проектами в приоритетных отраслях. Идет подготовка поправок в закон об электроэнергетике, а также законопроекта о государственном контроле и надзоре, которым акцент будет смещен на профилактику нарушений.

Ведется регулирование деятельности госкомпаний, хотя здесь сделано не все. Дмитрий Медведев напомнил о необходимости принятия закона об инвестиционных программах госкомпаний, в котором был бы прописан порядок их разработки, подготовки и одобрения. "Просил бы к этому вопросу вернуться", - обратился он к подчиненным.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Впрочем, ведомства справляются с поставленными задачами. "Большая часть плана была исполнена в срок, хотя в целом прирост пока, надо признаться, небольшой, его надо повышать", - заявил Дмитрий Медведев.

Цифрами этот факт подкрепил министр экономического развития Максим Орешкин. "В этом году по плану мы должны были выйти на уровень 21,2 процента ВВП, но по факту мы сейчас ожидаем более высокого результата. По нашим оценкам, будет достигнут уровень 21,6 процента", - сообщил он. Это будет максимальный с 2007 года уровень.

Несмотря на проблемы совокупного спроса в экономике, в текущем году, добавил глава Минэкономразвития, правительство может рассчитывать на позитивную динамику инвестиций - реальный рост может составить около 2 процентов. Отмечены отрасли-рекордсмены по привлечению инвестиций: двузначных показателей добились в сферах строительства, образования, информации и связи. "Но есть направления, которые требуют повышенного внимания", - указал премьер-министр.

В числе отстающих назвали министерство строительства и ЖКХ и министерство природных ресурсов и экологии. "Это связано с динамикой инвестиций в ЖКХ и в геологоразведку, но по итогам года цифры могут измениться", - заметил Орешкин.

Он попросил коллег и регионы стремиться к выполнению всех элементов плана. "У нас периодически бывает невысокая исполнительская дисциплина, формализм при исполнении плана ведомствами, - заявил глава Минэкономразвития. - Учитывая, что значительное число мероприятий сконцентрированы в 2019 году, призываю коллег внимательно отнестись к тем поручениям, которые председатель правительства дал в рамках этого плана".

Дмитрий Медведев поддержал министра, призвав всех сконцентрироваться. "Необходимо с учетом текущих реалий подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики, а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста", - распорядился премьер-министр.

Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов

Кроме того, на заседании были рассмотрены поправки в законодательство, регулирующее правила участия самозанятых граждан в закупках товаров, работ и услуг госкомпаниями и корпорациями. Сегодня лица, применяющие специальный налоговый режим, участвуют в них на общих началах. В кабмине посчитали, что они должны получить права уровня малого и среднего предпринимательства. "Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства", - пояснил Медведев.

"Главная цель - стимулировать самозанятых людей к легализации доходов", - подчеркнул он. Для этого правительство и вводило налог на профессиональный доход. Сегодня он действует лишь в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. "В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой для декларирования налог на доходы, который не должен меняться", - заявил премьер.

Между тем

В Подмосковье появятся четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии. "Они будут построены в рамках нацпроекта "Экология" и должны на четверть снизить объем захоронения отходов московского региона на свалках и полигонах", - заявил Дмитрий Медведев 30 октября на заседании наблюдательного совета "ВЭБ.РФ".

Инвестиционный проект под названием "Энергия из отходов" предусматривает запуск высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов. Его общая стоимость - 149 миллиардов рублей. При этом предполагается, что госкорпорация развития профинансирует его на 68 миллиардов.

На утверждение набсоветом также вынесли проект, как выразился премьер, общегосударственного значения - по лизингу 100 самолетов Sukhoi Superjet. "Они будут поставляться в течение шести лет, до 2026 года. Срок лизинга - 12 лет. Объем финансирования - порядка 4 миллиардов долларов", - сказал Медведев.

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