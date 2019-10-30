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30.10.2019 17:32
Рубрика: Власть

Кто просеет песок

Добычей золота смогут заняться все желающие
Текст: Елена Березина
Дискуссия вокруг "вольного приноса" золота (когда его добычей занимаются частники, а не специализированные компании), набирает градус. Предложение распространить его не только на индивидуальных предпринимателей (ИП), но и на всех граждан прозвучало на совещании по вопросам недропользования на Дальнем Востоке, которое провел зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О либерализации добычи россыпного золота и старатели-одиночки, и золотопромышленники говорят уже почти десятилетие. Основная идея - решение социальных вопросов, легализация такого промысла позволит увеличить занятость в регионе, а тем, кто уже и так им занимается, наконец выйти из тени. Однако противники идеи упирают на то, что это может привести как к хищению золота с промышленных приисков, так и к дроблению бизнеса крупными компаниями и их уходу от налогов, которые сейчас делают нерентабельной добычу россыпного золота.

Фото: iStock
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Минвостокразвития и Минфину поручено проработать варианты налогообложения для будущих частных золотодобытчиков. "Налогообложение человека, который работает на истощенных месторождениях или на маленьких участках, не может быть таким же, как у больших компаний, которые работают промышленным методом. В противном случае человек ничего не заработает, и мы не сможем составить конкуренцию существующей нелегальной добыче золота. Но нельзя допустить, чтобы этими льготами воспользовались золотодобывающие компании, иначе возникнут выпадающие доходы бюджета", - заметил вице-премьер.

Как отметил вице-премьер, Магаданская область неоднократно обращалась с предложениями разрешить "вольный принос" золота. Сам законопроект был разработан еще в 2015 году, но до сих пор не согласован. В результате частные старатели остаются в тени. В рамках законопроекта хотелось бы дать дополнительную работу людям на малых месторождениях, сократить незаконную добычу золота, отметил Трутнев.

Еще одна инициатива - определять предоставляемые участки не по госбалансу, а по территориальному признаку. "Заявлена инициатива по предоставлению участка для добычи золота по аналогии с выделением "дальневосточного гектара" с условием, что такой участок, если на нем не будет найдено драгметаллов, можно будет поменять, доказав, что не нарушено законодательство, соблюдены экологические требования, а сам участок находится в хорошем состоянии", - сказал Трутнев.

Кстати

Из-за многолетней разработки месторождений в Магаданской области количество золотосодержащих россыпей с серьезными запасами сократилось в несколько раз. В их пределах остаются участки, содержащие россыпное золото, которые не интересны промышленникам. Именно они могут быть предоставлены индивидуалам в упрощенном порядке, полагает губернатор региона Сергей Носов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минфин Правительство Минвостокразвития
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