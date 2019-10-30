Для британцев грядущее голосование станет в каком-то смысле "рекордным". Избирать членов парламента они будут уже в третий раз за последние четыре года. И если судить по данным свежего опроса Ipsos Mori, судьба "брекзита" станет центральным вопросом пятинедельной предвыборной кампании, которая начнется после роспуска парламента в следующую среду, 6 ноября. А результаты выборов, в свою очередь, должны наконец дать ответ на вопросы о том, когда и как Британия разведется с Евросоюзом.

Не сложно предположить, что именно на "брекзит" будущие участники гонки за парламентские места будут делать главный акцент в своих программах и обещаниях. Но вот цели они будут преследовать, очевидно, очень разные.

Действующий глава правительства Борис Джонсон уже давно настаивал на досрочных выборах, поэтому сейчас в какой-то степени наконец-то получил от парламента то, что хотел. Премьер отчаянно верит, что голосование поможет ему избавиться от упрямых депутатов и набрать на их места более сговорчивых законодателей, которые подсобят или хотя бы не будут мешать в выводе Британии из ЕС. И у Джонсона есть основания всерьез надеяться на успех: если верить данным опросов и прогнозам компании Electoral Calculus, занимающейся политическим консалтингом, консерваторы могут получить 35,3 процента голосов, что ровно на 10 процентов больше, чем у их главных противников - лейбористов. Однако, как пишет Рафаэль Бэр, обозреватель газеты The Guardian, даже сами Тори, которые верят в правильность стратегии Джонсона, признают, что новые выборы - рискованная затея. К тому же позиции Джонсона сильно подрывает тот факт, что он так и не вывел страну из Евросоюза в обещанный день 31 октября, несмотря на все свои громкие заявления и обещания "умереть в канаве", но не допустить новой отсрочки "Брекзита". Сейчас консерваторам важен каждый человек, поэтому премьер даже решил принять обратно в ряды партии десятерых ее бывших членов, которых он сам когда-то выгнал за "измену" в вопросе развода с Брюсселем.

А что лейбористы? Сейчас, когда опасность выхода из ЕС без сделки миновала благодаря новой отсрочке, партия буквально разбилась на две части: одни в главе со своим лидером Джереми Корбином поддержали идею досрочных выборов, но сотня других депутатов не приняли участия в голосовании по этому вопросу просто потому, что уверены: толку от них мало, спасти положение может только повторный референдум. Как бы то ни было, вариантов поведения лейбористов в грядущей предвыборной кампании много: они могут попытаться сыграть на обещаниях о том же референдуме, предложить составить новую, более выгодную для всех сделку или попробовать "переключиться" с "Брекзита" на другие, не менее важные темы. Например, на Национальную систему здравоохранения, которая в списке самых волнующих британцев проблем идет сразу после выхода из ЕС.

Что же касается других, не таких крупных партий, то они тоже весьма однозначны в своих намерениях. Так, партия "Брекзита" во главе с Найджелом Фараджем вполне вероятно будет настаивать на выходе из ЕС без сделки, а либеральные демократы попытаются "украсть" часть электората у лейбористов, пообещав оставить Британию в Евросоюзе любой ценой. Судьба самого "Брекзита", соответственно, будет зависеть от той фракции, которая одержит победу.

Как бы там ни было, эксперты в один голос твердят: однозначно сказать, какие результаты будут у грядущих досрочных выборов, крайне сложно. Ясности нет от слова совсем. Тем более что в британском обществе наметилась тенденция к смене политических предпочтений, о чем свидетельствуют данные исследователей из British Election Survey, согласно которым в ходе последних двух выборов целая треть избирателей "поменяли партию". А по мнению Нормана Смита, помощника политического редактора Би-би-си, главные партии отныне больше не могут полагаться на своих традиционных избирателей. Главным оружием в их руках теперь является культурная идентичность, на которой они и будут пытаться играть. Однако кто бы что ни предложил, обещания и лейбористов, и Тори грозят обернуться для государственной казны большими расходами. "Это будет титаническая гонка", - считает Смит.

Кстати

Угроза приближавшегося "брекзита" сильно потрепала простым британцам нервы. Об этом свидетельствуют данные исследования Gallup World Poll, согласно которым сегодня подданные Соединенного Королевства испытывают больше стресса, чем до референдума 2016 года. Причем, каждый третий респондент, по собственному признанию, за день до голосования пережил большой стресс. При этом также возросло и количество тех, кто испытал много беспокойства и грусти в этом году по сравнению с тем, что было в последние несколько лет.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"